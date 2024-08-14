伊朗：以哈本周達停火方可阻報復

白宮國安發言人周一表示，伊朗及其「抵抗軸心」成員愈來愈可能於本周對以色列發動「一系列重大攻擊」，要做好相應準備。

美國新聞網站Axios周日援引消息人士報道，以色列情報部門評估認為伊朗準備於這幾天發動攻擊，甚至很可能是加沙停火談判周四（15日）在埃及或卡塔爾重啟之前。

Axios周一報道，美、以兩國官員表示伊朗現在的導彈和無人機部署，跟4月突擊以色列之前相似。

以軍發言人周一表示，以軍已處於高度戒備狀態防範伊朗或黎巴嫩真主黨的可能攻擊。

西方促停威脅 伊朗斥違國際法

美、英、德、法、意國領袖周一發表聯署聲明，促請伊朗停止對以色列作出軍事攻擊威脅。惟伊朗周二拒絕，駁斥上述要求「缺乏政治邏輯，違背國際法原則和規定」，是對以色列的公開和實際支持。

美國駐土耳其大使弗萊克（Jeff Flake）昨證實，華府在請託盟友協助游說伊朗緩解中東緊張。路透社報道，3個中東政府的消息人士表示，與德黑蘭洽談於加沙和談前避免局勢升溫。英揆施紀賢周一晚致電伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），勸喻切莫攻擊以色列，指戰爭不符合任何人利益。

（路透社/Axios/Politico）

（以色列-哈馬斯戰爭）