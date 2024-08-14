控近千平方公里俄土 烏軍：越境未遇抵抗

州長認庫爾斯克28村鎮被佔

路透社引述俄羅斯軍事博客報道，反侵俄境的烏軍試圖擴大控制範圍，庫爾斯克州前線爆發激烈戰鬥，他們指俄羅斯正在調遣士兵和重型武器，並擊退了許多烏克蘭的攻擊。

俄羅斯和烏克蘭對烏克蘭控制的俄羅斯領土面積給出了截然不同的說法。烏克蘭總統澤連斯基發布影片，顯示武裝部隊總司令瑟爾斯基匯報戰况時說，目前掌控俄羅斯大約1000平方公里領土。

庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫周一表示，烏軍突入該州縱深達12公里，寬度40公里，有28個村鎮被控制。當地官員表示，庫爾斯克州與接壤別爾哥羅德州共有接近20萬人疏散。

根據法新社對美國戰爭研究所的數據分析，截至周一烏克蘭最少控制庫爾斯克州800平方公里領土。

澤連斯基：戰爭將回俄國

烏克蘭總統澤連斯基周一晚間演說中告訴烏克蘭人，這次行動事關烏克蘭安全，庫爾斯克州一直被俄羅斯用來對烏克蘭發動許多襲擊。他說：「既然普京這麼想打仗，那麼俄羅斯就必須被迫求和。」他還說：「俄羅斯把戰爭帶到其他國家，現在戰爭將回到俄羅斯。」

俄羅斯總統普京周一與政府官員開會，下令俄軍驅除進入俄羅斯領土的烏軍。普京表示，烏方正在執行西方的意願，並且西方正假藉烏克蘭之手與俄交鋒。烏方此次軍事行動的目的在於試圖加強其在未來談判中的地位。

俄誓反撲 烏恐付代價失城鎮

烏克蘭的坦克和步兵上周突破俄羅斯邊境，令俄烏戰爭出現戲劇性的轉折。一名參與行動的烏軍指俄軍沒有保護邊境。另一烏兵弗拉基米爾表示，他的部隊無阻礙地穿越邊境，令他驚訝，之後遇到一支俄羅斯部隊「在森林裏一張桌子喝咖啡」，「然後，我們的裝甲車直接撞上了他們的桌子」。

雖然這次進攻提振烏克蘭部隊士氣，但也引發了對俄羅斯將如何回應的問題。

《金融時報》周一的報道指出，目前還無法確定突襲能否迫使俄羅斯從烏克蘭前線調動資源，指出有報道顯示只有少數部隊調離哈爾科夫和頓涅茨克前線。

烏兵德尼斯則擔心這次行動可能以頓涅茨克州的城市為代價，「紐約（Niu-York，頓涅茨克州小鎮）將被佔領，100%肯定，甚至可能明天就發生」。

（路透社/法新社/中新社/金融時報）

（俄軍侵烏）