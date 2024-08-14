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與特朗普網上對談兩小時 馬斯克「助攻」打擊賀錦麗

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普周一（12日）晚接受支持者、社交平台X（前稱Twitter）老闆馬斯克（圖）的網上直播訪問，兩人對談逾兩小時，馬斯克被形容為特朗普助攻打擊對手賀錦麗。馬斯克讚揚特朗普展現的強韌性格，如同他上月遭遇槍擊時所展現的反應，對國家安全而言至關重要。

訪談延誤 稱DDoS攻擊

馬斯克音訊平台「X Spaces」的特朗普訪談比原定時間遲了42分鐘開始。馬斯克宣稱因為X「遭遇了大規模的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊」，暗示是特朗普對手所為。不過The Verge報道，X其他運作看來如常。X內部人士向該媒體說X沒有遭受DDoS攻擊。彭博社則道，特朗普試圖將順延視作該節目深受歡迎。X稱有多達130萬人收聽。

CNN：特朗普20項不實陳述

在逾兩個小時的直播訪談中，特朗普談到他上月13日奇蹟般避過槍手刺殺，揚言當選首務是取消教育部，把教育權力交還各州，他又指賀錦麗是「激進左翼瘋子」等。美國有線新聞網絡（CNN）歸納特朗普最少有20項不實陳述，例如他聲稱賀錦麗「想釋放所有覊留中的囚犯」，事實賀錦麗只是表示「想關閉私營移民拘留中心」。他又聲稱美國製汽車不能在歐洲售賣，但實際上歐洲是美國車第二大出口市場。

該訪談前，歐盟就X散播仇恨言論、失實資訊和煽動暴力的內容，嚴厲警告馬斯克、X行政總裁亞卡里諾，指倘不解決問題，歐盟將援引《數碼服務法案》處罰X。

特朗普稱遭惡意檢控索償9億

另外，特朗普為2022年8月聯邦調查局（FBI）突擊搜查他擅藏官方涉密文件的海湖莊園，控告司法部和FBI「惡意政治檢控」和「濫用司法程序」，索償1.15億美元（8.97億港元）。

（彭博社/CNN/CNBC）

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