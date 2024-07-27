FBI查黑客入侵競選 華府覷準伊朗 《華郵》：6月啟調查 兩黨陣營均受針對

美國共和黨總統候選人特朗普及其陣營上周六（10日）表示遭受網絡入侵、內部通訊外泄，並把矛頭指向伊朗。

美國務院警告伊朗勿干預選舉

美國聯邦調查局（FBI）周一（12日）表示：「我們能夠證實的是，FBI已就事件展開調查。」惟其簡短聲明並無提及特朗普或伊朗。不過，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）同日對記者表示：「這些干涉美國選舉的最新企圖對伊朗政權來說不是新鮮事，從我們的角度來看，伊朗政權多年來一直在破壞民主國家，或試圖破壞民主國家。」

電郵釣魚 特朗普政治顧問中招

《華郵》周一援引消息人士報道，指FBI正調查涉嫌針對特朗普一名助手、拜登及賀錦麗團隊3名職員的網絡攻擊事件。該消息人士透露，6月份總統拜登仍在角逐連任期間，拜登-賀錦麗團隊的3名職員收過釣魚電郵。聯邦探員遂啟動調查，聯絡過Google等公司討論針對兩黨競選活動相關人員的網路釣魚活動。調查發現相關的網絡釣魚似乎入侵到最少一人的通訊，那就是特朗普的好友兼政治顧問斯通（Roger Stone）。儘管他跟共和、民主兩黨競選活動沒有直接聯繫，但黑客利用其郵址發送電郵給特朗普競選團隊，電郵內附連結，倘收件人點擊可讓黑客截取其他郵件。

美國有線新聞網絡（CNN）也引述知情人士報道，黑客6月用斯通的郵址試過入侵一名特朗普競選團隊高級人員的帳號。

斯通向《紐約時報》證實接獲有關方面告知私人電郵帳戶被入侵，相信幕後黑手是伊朗。他說，先是數月前微軟通知他的Hotmail被入侵，數周後FBI告知其Gmail帳號被人惡意入侵後，用以成功獲取了特朗普的政治團隊成員的內部通訊。

微軟指涉革命衛隊 伊朗否認

微軟上周五發出警示報告，表示跟伊朗革命衛隊有關的黑客組織Mint Sandstorm通過釣魚郵件控制了一名顧問的帳戶，6月期間賴以企圖入侵一名美國總統競選活動「高級官員」的帳號。該報告沒有點明受攻擊人士的身分。特朗普競選團稱文件被「敵視美國的外國源頭」非法獲取。伊朗否認對特朗普競選作出黑客活動。

官員表示暫未清楚特朗普競選活動遭受黑客入侵破壞的程度，但探員估計黑客將嘗試把那些材料，包括研究和計劃文件，傳給新聞機構等。

上周末Politico等媒體報道，特朗普團隊外泄的文件包括評估俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）作為副總統候選人資格等報告。

（華盛頓郵報/CNN/紐約時報）