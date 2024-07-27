FBI查黑客入侵競選 華府覷準伊朗 《華郵》：6月啟調查 兩黨陣營均受針對

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普上周指控與伊朗相關的黑客入侵其團隊內部通訊後，美國聯邦調查局（FBI）周一（12日）證實已着手調查涉嫌針對共和、民主兩黨的「競選活動網絡入侵」事件。美國國務院同日警告伊朗，指干預選舉將產生後果。《華盛頓郵報》引述消息人士報道，FBI早於6月因有人意圖竊取兩大總統競選陣營數據已開始調查，拜登-賀錦麗團隊的3名職員及曾任特朗普政治幕僚的斯通均受黑客針對。伊朗上周回應指特朗普團隊的指控「不可信」，強調無意干預美國大選。
美國共和黨總統候選人特朗普及其陣營上周六（10日）表示遭受網絡入侵、內部通訊外泄，並把矛頭指向伊朗。
美國務院警告伊朗勿干預選舉
美國聯邦調查局（FBI）周一（12日）表示：「我們能夠證實的是，FBI已就事件展開調查。」惟其簡短聲明並無提及特朗普或伊朗。不過，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）同日對記者表示：「這些干涉美國選舉的最新企圖對伊朗政權來說不是新鮮事，從我們的角度來看，伊朗政權多年來一直在破壞民主國家，或試圖破壞民主國家。」
電郵釣魚 特朗普政治顧問中招
《華郵》周一援引消息人士報道，指FBI正調查涉嫌針對特朗普一名助手、拜登及賀錦麗團隊3名職員的網絡攻擊事件。該消息人士透露，6月份總統拜登仍在角逐連任期間，拜登-賀錦麗團隊的3名職員收過釣魚電郵。聯邦探員遂啟動調查，聯絡過Google等公司討論針對兩黨競選活動相關人員的網路釣魚活動。調查發現相關的網絡釣魚似乎入侵到最少一人的通訊，那就是特朗普的好友兼政治顧問斯通（Roger Stone）。儘管他跟共和、民主兩黨競選活動沒有直接聯繫，但黑客利用其郵址發送電郵給特朗普競選團隊，電郵內附連結，倘收件人點擊可讓黑客截取其他郵件。
美國有線新聞網絡（CNN）也引述知情人士報道，黑客6月用斯通的郵址試過入侵一名特朗普競選團隊高級人員的帳號。
斯通向《紐約時報》證實接獲有關方面告知私人電郵帳戶被入侵，相信幕後黑手是伊朗。他說，先是數月前微軟通知他的Hotmail被入侵，數周後FBI告知其Gmail帳號被人惡意入侵後，用以成功獲取了特朗普的政治團隊成員的內部通訊。
微軟指涉革命衛隊 伊朗否認
微軟上周五發出警示報告，表示跟伊朗革命衛隊有關的黑客組織Mint Sandstorm通過釣魚郵件控制了一名顧問的帳戶，6月期間賴以企圖入侵一名美國總統競選活動「高級官員」的帳號。該報告沒有點明受攻擊人士的身分。特朗普競選團稱文件被「敵視美國的外國源頭」非法獲取。伊朗否認對特朗普競選作出黑客活動。
官員表示暫未清楚特朗普競選活動遭受黑客入侵破壞的程度，但探員估計黑客將嘗試把那些材料，包括研究和計劃文件，傳給新聞機構等。
上周末Politico等媒體報道，特朗普團隊外泄的文件包括評估俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）作為副總統候選人資格等報告。
（華盛頓郵報/CNN/紐約時報）
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