墮龐氏騙局港婦星洲勝訴 誤信星夫婦「包贏」投資計劃 獲賠3600萬

案情指出，2014年3月，當時50多歲的原告陳碧珊於香港參加「SureWin4U」講座，認識新加坡籍夫婦溫豪杰與何莎莉，兩人誘使陳碧珊參加「投資計劃」，聲稱把收集到的資金交給職業賭徒到賭場賭錢，贏面高達99.8%。溫豪傑和何莎莉告訴投資者，他們在過去的一年半賺了3500萬坡元，並因而擁有豪華汽車和遊艇。投資計劃安全兼利潤豐厚，部分投資金額將用來收購一家即將在新加坡上市的公司。

投資者參與有關投資計劃，需要購買虛擬貨幣「贏幣」。2014年4月，陳碧珊購買了兩項價值約6萬多坡元（35.7萬港元）的贏幣投資組合，此後4個月，她合計投資3660萬港元（當時折合約622萬坡元）。惟該計劃同年9月被踢爆是騙局，她須賤賣港澳3個房產，又要向銀行貸款。

訴訟6年 最高院上訴得直

陳碧珊2018年8月起訴溫豪傑夫婦、何莎莉的兄弟何豪天和夫妻倆公司的一名財富顧問，指控被告「編織多個謊言」誘使她上當，索償700萬坡元。惟2023年4月初審時，陳碧珊敗訴兼被罰支付逾3.7萬坡元庭費。她再提上訴。最高法院上訴庭上周三（7日）裁定陳碧珊勝訴，溫豪傑夫婦須賠償陳的損失。上訴庭指出，SureWin4U是龐氏騙局（Ponzi scheme，金字塔式金融詐騙），投資回報都是來自下線投資者所掏出的投資本金，所謂的包贏投資根本不存在，溫氏夫婦卻在知情下仍瞞騙原告入局，判辭說：「若有事情好到讓人難以置信的話，那它應該不可信。儘管這類詐騙計劃看來不可思議，但騙子還是經常得逞，吸引到投資者入局。」

SureWin4U投資計劃由馬來西亞籍男子王梓驊於2012年創辦。案中溫氏夫婦於2012年參加計劃，成為騙局關鍵人物。

（聯合早報/海峽時報/中國報）