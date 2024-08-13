明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

太平洋基里巴斯選舉 親華總統爭連任受考驗

【明報專訊】太平洋島國基里巴斯周三（14日）將舉行國會選舉首輪投票，是為期數月大選的第一步，法新社稱立場親華總統馬茂尋求第三個4年任期備受考驗。

位於太平洋中部的基里巴斯（Kiribati）人口約12萬，今屆國會選舉由114名候選人爭奪45個議席。第二輪投票定於下周一，當選議員將推舉總統人選，民眾再於9月或10月投票選出總統。「關愛基里巴斯黨」（TKP）所屬的63歲總統馬茂（Taneti Maamau）2016年3月首度當選上台，2020年6月成功連任，現尋求第3個任期。

基里巴斯1980年和中國大陸建交，2003年改為倒向台灣。在馬茂管治下，該國2019年與台灣「斷交」，恢復跟北京的外交關係。西方國家關注並稱中方警員近期在基里巴斯提供部隊訓練。

新西蘭國家廣播電視台（RNZ）日前報道，馬茂和TKP因推行養老、失業救濟金等「派糖」政策，而備受部分選民支持，但亦有人不滿他以高壓政策整肅司法系統和打壓傳媒。基里巴斯政黨結構鬆散，組成經常改變，現主要反對黨為「支持基里巴斯優先黨」（BKM），佔國會22席，議席數目跟TKP相同。

（法新社/新西蘭國家廣播電視台）

相關字詞﹕大選 國會選舉 基里巴斯（Kiribati） 太平洋島國 中國

上 / 下一篇新聞