太平洋基里巴斯選舉 親華總統爭連任受考驗

位於太平洋中部的基里巴斯（Kiribati）人口約12萬，今屆國會選舉由114名候選人爭奪45個議席。第二輪投票定於下周一，當選議員將推舉總統人選，民眾再於9月或10月投票選出總統。「關愛基里巴斯黨」（TKP）所屬的63歲總統馬茂（Taneti Maamau）2016年3月首度當選上台，2020年6月成功連任，現尋求第3個任期。

基里巴斯1980年和中國大陸建交，2003年改為倒向台灣。在馬茂管治下，該國2019年與台灣「斷交」，恢復跟北京的外交關係。西方國家關注並稱中方警員近期在基里巴斯提供部隊訓練。

新西蘭國家廣播電視台（RNZ）日前報道，馬茂和TKP因推行養老、失業救濟金等「派糖」政策，而備受部分選民支持，但亦有人不滿他以高壓政策整肅司法系統和打壓傳媒。基里巴斯政黨結構鬆散，組成經常改變，現主要反對黨為「支持基里巴斯優先黨」（BKM），佔國會22席，議席數目跟TKP相同。

（法新社/新西蘭國家廣播電視台）