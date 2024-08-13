民調：處理經濟 選民信賀錦麗多於特朗普

該民調顯示，42%受訪選民表示信任賀錦麗處理經濟問題，相比之下，41%人相信特朗普。與上月比較，相信特朗普處理經濟問題的受訪者比例沒變，但相信賀錦麗的比例則較拜登7月時大增7個百分點。密西根大學教授戈登稱，這反映選民對賀錦麗觀感比拜登更正面，也說明了拜登選情有多差。

儘管美國經濟增長和就業數據強勁，但拜登仍難以說服選民相信其經濟政策使他們受益，這種趨勢在他退選後仍持續。大多數美國人仍視通脹為11月大選前最重要議題，《金融時報》民調顯示，僅19%選民認為他們目前的生活比拜登2021年上任時好，而六成受訪者表示，賀錦麗要麼完全脫離拜登的經濟政策，要麼應該「大幅改變」拜登的政綱。民調也顯示，選民之間在經濟議題上根深柢固的不安全感，仍可能讓特朗普握有優勢。42%人認為若特朗普重返白宮，他們會過得「好一些」或「好很多」，僅33%表示賀錦麗當總統，他們會過得「好一些」或「好很多」。

（金融時報）