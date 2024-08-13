明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

民調：處理經濟 選民信賀錦麗多於特朗普

【明報專訊】英國《金融時報》與美國密西根大學羅斯商學院周日（11日）發布最新聯合民調顯示，在處理美國經濟上，美國民眾信任副總統賀錦麗較相信共和黨總統候選人特朗普多，這是相關民調做了近1年以來，民主黨總統參選人首次在經濟議題上超越特朗普，反映總統拜登放棄連任後，選民觀感出現重大變化。

該民調顯示，42%受訪選民表示信任賀錦麗處理經濟問題，相比之下，41%人相信特朗普。與上月比較，相信特朗普處理經濟問題的受訪者比例沒變，但相信賀錦麗的比例則較拜登7月時大增7個百分點。密西根大學教授戈登稱，這反映選民對賀錦麗觀感比拜登更正面，也說明了拜登選情有多差。

儘管美國經濟增長和就業數據強勁，但拜登仍難以說服選民相信其經濟政策使他們受益，這種趨勢在他退選後仍持續。大多數美國人仍視通脹為11月大選前最重要議題，《金融時報》民調顯示，僅19%選民認為他們目前的生活比拜登2021年上任時好，而六成受訪者表示，賀錦麗要麼完全脫離拜登的經濟政策，要麼應該「大幅改變」拜登的政綱。民調也顯示，選民之間在經濟議題上根深柢固的不安全感，仍可能讓特朗普握有優勢。42%人認為若特朗普重返白宮，他們會過得「好一些」或「好很多」，僅33%表示賀錦麗當總統，他們會過得「好一些」或「好很多」。

（金融時報）

相關字詞﹕經濟 特朗普 賀錦麗 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞