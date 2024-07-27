WSJ：美倡販毒案特赦 換馬杜羅落台

美國因應起訴馬杜羅一伙運毒案件，在2020年就以助拘捕馬杜羅的資訊懸紅1500萬美元（約1.17億港元）；與此同時，馬杜羅被指包庇跨國黑幫，並讓俄羅斯、中國及其他美國對手在西半球取得立足點，亦受到美國關注。報道引述消息人士指在卡塔爾多哈的秘密會談中，美國曾就運毒案向馬杜羅提出特赦換取他落台，但遭拒絕。

馬杜羅促美停干預委國內政

報道引述接近馬杜羅政權的消息人士表示，馬杜羅的立場仍沒改變，他亦曾在不同場合要求美國管好自己的事，上周五說：「別干涉委國內政，這是我全部的要求。」美國目標是馬杜羅在他本屆總統任期明年1月結束前下台，報道指美國能否5個月內達成目標，要視乎美國大選結果。報道指如特朗普勝選，談判或會破裂，因他可能恢復2019年起對馬杜羅的激進政策，然而委國方面人士指無論誰入主白宮，馬杜羅都不信任美國。

另外，委國選委會稱馬杜羅在上月底的大選得票約52%連任，但反對派稱其陣營候選人岡薩雷斯獲67%勝選，拒絕承認當局結果，並投訴選舉過程有嚴重違規情况。反對派聯盟「民主統一平台」（PUD）領袖馬查多（Maria Corina Machado）周日在社交網站呼籲全球民眾周六（17日）在各地發起示威，以示對PUD候選人岡薩雷斯贏得選舉的支持。岡薩雷斯亦有貼文呼籲民眾當日參與示威。

（華爾街日報/法新社）