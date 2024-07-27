WSJ：美倡販毒案特赦 換馬杜羅落台

【明報專訊】委內瑞拉選委會上月底宣稱總統馬杜羅（圖）大選連任，但面對國內外質疑聲。美國《華爾街日報》（WSJ）周日（11日）引述消息報道，美國去年在秘密談判中，提出就馬杜羅及其盟友被美方起訴向美國販運大量可卡因一案給予特赦，及願保證不尋求引渡，換取馬杜羅放棄權力。馬杜羅上周五要求美國勿干涉內政。
美國因應起訴馬杜羅一伙運毒案件，在2020年就以助拘捕馬杜羅的資訊懸紅1500萬美元（約1.17億港元）；與此同時，馬杜羅被指包庇跨國黑幫，並讓俄羅斯、中國及其他美國對手在西半球取得立足點，亦受到美國關注。報道引述消息人士指在卡塔爾多哈的秘密會談中，美國曾就運毒案向馬杜羅提出特赦換取他落台，但遭拒絕。
馬杜羅促美停干預委國內政
報道引述接近馬杜羅政權的消息人士表示，馬杜羅的立場仍沒改變，他亦曾在不同場合要求美國管好自己的事，上周五說：「別干涉委國內政，這是我全部的要求。」美國目標是馬杜羅在他本屆總統任期明年1月結束前下台，報道指美國能否5個月內達成目標，要視乎美國大選結果。報道指如特朗普勝選，談判或會破裂，因他可能恢復2019年起對馬杜羅的激進政策，然而委國方面人士指無論誰入主白宮，馬杜羅都不信任美國。
另外，委國選委會稱馬杜羅在上月底的大選得票約52%連任，但反對派稱其陣營候選人岡薩雷斯獲67%勝選，拒絕承認當局結果，並投訴選舉過程有嚴重違規情况。反對派聯盟「民主統一平台」（PUD）領袖馬查多（Maria Corina Machado）周日在社交網站呼籲全球民眾周六（17日）在各地發起示威，以示對PUD候選人岡薩雷斯贏得選舉的支持。岡薩雷斯亦有貼文呼籲民眾當日參與示威。