烏軍犯境30公里 俄增兵效果未彰

烏反侵為「毁俄穩定」 普京：不會成功

《金融時報》根據經核實的影像，指自上周二反侵行動以來，烏軍部隊及其裝備已推進至俄國境內30公里，進一步挺進庫爾斯克州及佔領邊境城鎮蘇賈（Sudzha）。俄國有軍事博客稱俄軍在庫爾斯克州前線穩住局勢，但國防部周日亦表示在該州距離俄烏邊境25至30公里內的3個村莊跟烏軍交戰，反映俄軍增兵未見成效。

俄國防部周一又表示空防系統擊落18架烏軍無人機，11架在庫爾斯克州上空被擊落。至於跟庫爾斯克州同樣在反恐狀態的別爾哥羅得州，其州長格拉德科夫周一稱因應烏軍在邊境行動構成威脅，已從紅亞魯加（Krasnaya Yaruga）地區開始疏散工作。

烏軍行動多日後，總統澤連斯基上周六首認反侵俄境行動。對於俄國指烏克蘭出動1000兵力反侵，《金融時報》引述烏安全部門官員稱遠高於此數：「（有）數以千計。」

美稱非升級行為 華籲遵降溫「3原則」

美國稱事前未悉烏軍反侵行動，又指烏方此舉非升級行為，而美國允許烏軍使用美制武器還擊來自俄國邊境襲擊，指烏軍此次行動符合這一情况。中國外交部發言人昨天對此回應記者提問表示，中方在烏克蘭問題上立場一貫、明確，呼籲各方遵守局勢降溫「3原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

扎波羅熱核電站火災 俄烏互指摘

另外，烏國南部受俄軍控制的扎波羅熱核電站，其一座冷卻塔周日發生火災，後於周一凌晨被撲滅。俄烏互相指摘對方引發火災。國際原子能機構（IAEA）指沒迹象顯示有核輻射外泄。

（BBC/金融時報/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）