美高調派核潛艇赴中東 威懾伊朗 以情報：德黑蘭擬以哈談判前報復施襲

「喬治亞」號潛艇可攜154枚「戰斧」

美國國防部周日表示，奧斯汀與加倫特通電話後，下達了上述增兵中東的命令。美國有線新聞網絡（CNN）指出，美方罕有公布導彈潛艇調動，旨在向伊朗及其領導的「抵抗軸心」民兵組織聯盟傳達清晰的威懾信息。美國海軍表示，搭載巡航導彈的「喬治亞」號（USS Georgia）核動力潛艇近日在意大利附近完成訓練後正在地中海，但未有交代它和「林肯」號航母戰鬥群何時會抵達中東。「喬治亞」號潛艇1984年開始服役，經常獲安排作戰略威懾巡邏，2008年改裝升級成巡航導彈潛艇，可搭載154枚「戰斧」巡航導彈。

Axios周日引述消息人士報道，加倫特當天告訴奧斯汀，伊朗軍事調動顯示其已準備好對以色列發動大型攻擊，另有兩名知情人士稱，以軍此前24小時的最新情報評估，伊朗可能在以哈計劃周四談判前，直接向以色列發動攻擊，報復哈尼亞被暗殺。情報評估指出，將由黎巴嫩真主黨先出手，伊朗隨後加入，包括向以色列中部的軍事目標發射導彈和無人機，但情况「仍存在變數」，因伊朗內部對報復規模仍存分歧：革命衛隊尋求比4月13日直接轟炸以色列本土更嚴厲和廣泛的報復，新任總統佩澤希齊揚則希望避免嚴懲以色列，認為中東地區局勢升級不符伊朗利益。

以媒：法國施壓伊朗勿奧運期間動手

Axios報道，直至上周六，以色列情報尚認為德黑蘭未決定好報復的時間和規模，相信國際壓力和內部爭論可能迫使伊朗最高領袖哈梅內伊推遲及克制，甚至限制報復在最小規模，但最新的評估則不然。以色列國防部昨承認，加倫特周日與美國防長奧斯汀商討了面對伊朗威脅時的戰略協調，以及以軍的準備情况。

以色列傳媒周日晚報道，情報評估伊朗將於本周內發動大型報復攻擊，但當局未有調整避難指引，其中Channel 13稱，伊朗和真主黨此前遲遲未動手的原因之一，是法國施壓勿在巴黎奧運期間行動，奧運會現已於周日閉幕。加倫特周日視察一支以軍戰鬥部隊時，形容伊朗和真主黨「構成前所未見的威脅」，以方不希望事態將引致戰爭在另一條戰線爆發，但稱有必要準備應對該情况一旦發生。

北京撐伊朗依法捍主權民族尊嚴

中共中央政治局委員暨外長王毅周日跟伊朗代外長巴蓋里通電話，表明堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為做法嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，以及直接破壞加沙停火談判進程。王毅又表示，中方支持伊朗「依法捍衛主權安全和民族尊嚴」。

（CNN/Axios/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）