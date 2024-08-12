俄射「溫壓彈」抗入侵烏軍 澤連斯基認越境行動 「向侵略者施壓」

烏導彈碎片疑墜庫爾斯克民居 13傷

俄羅斯前日宣布庫爾斯克、別爾哥羅德及布良斯克3個州進入反恐狀態。到昨日凌晨俄羅斯國防部發表聲明，稱庫爾斯克、沃羅涅日、別爾哥羅德、布良斯克及奧廖爾5個州遭烏方攻擊，俄軍攔截35架無人機及4支火箭，聲明未提及傷亡。庫爾斯克州政府則確認，俄方攔截一枚烏軍導彈後，碎片墜落一幢9層高住宅大樓，最少13人傷。

烏軍反侵俄境的主戰場仍在庫爾斯克州，俄羅斯國防部最新確認在當地出動溫壓彈（thermobaric bomb，又稱真空彈或熱壓彈）等空襲來犯的烏軍。溫壓彈特徵是在第一次小型爆炸後噴灑炸藥塵霧充斥空中，第二次點火引爆可產生極高溫及造成局部真空狀態，令目標區內人士被炸死或窒息死亡，高溫亦足以熔化金屬和人體，殺傷力極大。

目前國際法尚未禁用溫壓彈，但如果有國家利用溫壓彈攻擊建築密集地區、學校或醫院內的平民，按《海牙公約》可能會被判犯戰爭罪。今次或非俄方首次在對烏戰爭使用溫壓彈，在侵烏初期的2022年3月，英國國防部曾稱俄方承認在烏克蘭使用發射溫壓式火箭的TOS-1A「布拉提諾」（Buratino）武器系統。

俄羅斯重要盟友、白俄總統盧卡申科前日指該國空防系統擊落來自烏克蘭、飛越白俄上空的物體。白俄防長其後確認為無人機，盧卡申科下令加強邊防，外交部傳召烏克蘭駐白俄臨時代辦，要求採取措施確保類似事件不再發生。

澤連斯基前日發表演說時，承認烏軍將戰爭推向俄國境內，自言與武裝部隊總司令官瑟爾斯基商討過反侵俄境的行動。他說：「烏克蘭證明自身能恢復公義，及確保對侵略者施加必要的壓力。」

基輔蘇梅州被炸 俄涉用朝導彈

俄羅斯調兵應對越境反侵的烏軍之際，對烏攻擊仍持續——烏克蘭首都基輔及北部蘇梅州受俄軍空襲，基輔一名35名男子及其4歲兒子喪生，另有3人受傷。澤連斯基昨稱初步調查顯示俄軍或在這次空襲使用朝鮮導彈。

（BBC/天空新聞/CBS）

（俄軍侵烏）