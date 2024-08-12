俄射「溫壓彈」抗入侵烏軍 澤連斯基認越境行動 「向侵略者施壓」

【明報專訊】烏克蘭軍隊反侵俄羅斯本土行動接近一星期，俄國防部上周六（10日）表示展開「反恐行動」空襲烏軍，包括使用具爭議的溫壓彈。烏克蘭總統澤連斯基前日首度承認烏軍在俄國庫爾斯克州內展開軍事行動，稱把戰爭推向「侵略者領土」以施壓。與此同時俄軍侵烏攻勢持續，基輔及蘇梅州周日凌晨遭空襲，前者有2死3傷。
烏導彈碎片疑墜庫爾斯克民居 13傷
俄羅斯前日宣布庫爾斯克、別爾哥羅德及布良斯克3個州進入反恐狀態。到昨日凌晨俄羅斯國防部發表聲明，稱庫爾斯克、沃羅涅日、別爾哥羅德、布良斯克及奧廖爾5個州遭烏方攻擊，俄軍攔截35架無人機及4支火箭，聲明未提及傷亡。庫爾斯克州政府則確認，俄方攔截一枚烏軍導彈後，碎片墜落一幢9層高住宅大樓，最少13人傷。
烏軍反侵俄境的主戰場仍在庫爾斯克州，俄羅斯國防部最新確認在當地出動溫壓彈（thermobaric bomb，又稱真空彈或熱壓彈）等空襲來犯的烏軍。溫壓彈特徵是在第一次小型爆炸後噴灑炸藥塵霧充斥空中，第二次點火引爆可產生極高溫及造成局部真空狀態，令目標區內人士被炸死或窒息死亡，高溫亦足以熔化金屬和人體，殺傷力極大。
目前國際法尚未禁用溫壓彈，但如果有國家利用溫壓彈攻擊建築密集地區、學校或醫院內的平民，按《海牙公約》可能會被判犯戰爭罪。今次或非俄方首次在對烏戰爭使用溫壓彈，在侵烏初期的2022年3月，英國國防部曾稱俄方承認在烏克蘭使用發射溫壓式火箭的TOS-1A「布拉提諾」（Buratino）武器系統。
俄羅斯重要盟友、白俄總統盧卡申科前日指該國空防系統擊落來自烏克蘭、飛越白俄上空的物體。白俄防長其後確認為無人機，盧卡申科下令加強邊防，外交部傳召烏克蘭駐白俄臨時代辦，要求採取措施確保類似事件不再發生。
澤連斯基前日發表演說時，承認烏軍將戰爭推向俄國境內，自言與武裝部隊總司令官瑟爾斯基商討過反侵俄境的行動。他說：「烏克蘭證明自身能恢復公義，及確保對侵略者施加必要的壓力。」
基輔蘇梅州被炸 俄涉用朝導彈
俄羅斯調兵應對越境反侵的烏軍之際，對烏攻擊仍持續——烏克蘭首都基輔及北部蘇梅州受俄軍空襲，基輔一名35名男子及其4歲兒子喪生，另有3人受傷。澤連斯基昨稱初步調查顯示俄軍或在這次空襲使用朝鮮導彈。