英多地反種族主義遊行

施紀賢因應騷亂取消休假

數以萬計市民上周六在倫敦、愛丁堡、加的夫等多個市鎮參加反種族主義大示威，抗議極右暴力。其中極右翼「英國改革黨」的倫敦總部外有5000人集會。各地示威者呼籲捍衛新移民的權利、遏制極右翼，指摘英國改革黨領袖法拉奇散播種族主義，譴責美國富商馬斯克縱容其社交媒體X散播假資訊等。

英國極右人士利用7月29日一宗斬人案造謠及煽惑民眾，引發持續一周的反移民和反穆斯林示威。警方表示累計拘捕了779人。司法大臣馬曼婷警告稱，這輪極右翼騷亂的影響可能持續數月甚至數年。

彭博社昨報道，白人至上主義團體已利用騷亂招募新血。先前被英國指定為國內恐怖分子的強硬組織呼籲推翻英國政府，他們的帖子稱「革命已經開始」。

追蹤網上虛假信息的Logically發現，一些極端主義Telegram用戶公開討論如何利用英國的反移民情緒，引導英國人加入激進社群。

（BBC/獨立報/法新社/路透社/彭博社）