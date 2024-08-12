英多地反種族主義遊行

【明報專訊】英國上月29日紹斯波特斬人案觸發的持續一周極右騷亂稍為平息，數千警力前日（10日）仍然戒備，首相施紀賢為專注應對騷亂而取消了原定本周的假期。彭博社昨報道，白人至上主義團體利用這輪極右騷亂招募新成員，在Telegram推廣陰謀論並煽動暴力。
施紀賢因應騷亂取消休假
數以萬計市民上周六在倫敦、愛丁堡、加的夫等多個市鎮參加反種族主義大示威，抗議極右暴力。其中極右翼「英國改革黨」的倫敦總部外有5000人集會。各地示威者呼籲捍衛新移民的權利、遏制極右翼，指摘英國改革黨領袖法拉奇散播種族主義，譴責美國富商馬斯克縱容其社交媒體X散播假資訊等。
英國極右人士利用7月29日一宗斬人案造謠及煽惑民眾，引發持續一周的反移民和反穆斯林示威。警方表示累計拘捕了779人。司法大臣馬曼婷警告稱，這輪極右翼騷亂的影響可能持續數月甚至數年。
彭博社昨報道，白人至上主義團體已利用騷亂招募新血。先前被英國指定為國內恐怖分子的強硬組織呼籲推翻英國政府，他們的帖子稱「革命已經開始」。
追蹤網上虛假信息的Logically發現，一些極端主義Telegram用戶公開討論如何利用英國的反移民情緒，引導英國人加入激進社群。
（BBC/獨立報/法新社/路透社/彭博社）