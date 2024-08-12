以擴加沙南行動區 賀錦麗譴責致平民死傷

以軍稱，汗尤尼斯北部賈拉地區（al-Jalaa）已被排除在人道主義區外，呼籲該地區平民離開。以軍表示，情報顯示哈馬斯在該地區建立了「恐怖基礎設施」，以軍將在該地區打擊「恐怖組織」，呼籲平民撤離到調整後的人道主義區。

以軍上周六空襲加沙市一學校，加沙民防部門稱最少93死。雖然以軍前日稱是打擊一個哈馬斯指揮中心，並殲滅最少19名「恐怖分子」，但這次空襲仍受國際批評。美國民主黨內定總統候選人、副總統賀錦麗前日譴責以色列造成平民傷亡，重申需要釋放人質和停火協議。

敘東美軍基地遇襲 多名美軍輕傷

中東局勢緊張之際，一名美國官員上周六向路透社證實，駐有美國為首聯軍的敘利亞魯馬林登陸區基地上周五遭無人機攻擊，多名美軍及聯軍人員受輕傷，未有組織承認責任。這是區內近日針對美軍的第二次攻擊。伊拉克西部阿薩德空軍基地上周一遭無人機和火箭襲擊，導致5名美軍受傷，疑是伊朗支持的民兵組織所為。

另外，黎巴嫩真主黨表示，上周五向以色列北部采法特（Safed）附近的米赫韋阿隆（Michve Alon）陸軍基地發放了「幾支裝有炸藥的無人機空軍中隊」，為當晚哈馬斯高級指揮官哈吉（Samer al-Hajj）在南黎西頓被以軍無人機所殺的報復行動。真主黨稱這是他們首次攻擊該基地。

真主黨頭號軍事指揮官舒凱爾和哈馬斯政治領袖哈尼亞上月底先後被殺，伊朗和真主黨聲言會向以色列報復，外界擔心以哈戰爭外溢。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）