三大游離州 賀錦麗支持度超特朗普

《紐時》委託美國錫耶納學院8月5至9日針對密歇根、賓夕法尼亞、威斯康星3個游離州份所作的民調顯示，賀錦麗的支持度均以50%，領先特朗普的46%。此前同類調查顯示拜登在威斯康星和密歇根支持度跟特朗普不相上下，而特朗普在賓夕法尼亞州輕微領先。《紐時》形容最新結果反映民主黨選情有所改善，尤其是賀錦麗上月在賓夕法尼亞州的支持度一下飈升了10個百分點，但未能確定這多大程度與她上周二（6日）公布明尼蘇達州長沃爾茲為其副總統競選拍檔有關。報道指出，傳統上總統候選人公布副手後，支持度會上漲數個百分點。

沃爾茲以「古怪」（weird）形容特朗普及其副手萬斯，惹來不少迴響。特朗普上周五在競選集會回應，稱自己與萬斯是「非常可靠（very solid）」，「我認為我們是古怪的相反，他們（賀錦麗和沃爾茲）才是古怪」。

另外，日本傳媒報道，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）向身邊人士透露有意於11月離任。美國政治新聞網站Axios報道，如賀錦麗當選總統，伊曼紐爾有機會獲委任為白宮國家安全顧問。

（紐約時報/共同社/Axios/路透社）