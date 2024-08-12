特朗普陣營文件外泄 指伊朗圖擾大選 涵萬斯「弱點」評估報告 德黑蘭否認涉事

Politico上周六報道，一個自稱「Robert」的AOL電郵帳戶7月22日開始向他們發送特朗普競選團隊的內部通訊紀錄和文件，其中包括標註今年2月23日，針對萬斯（J.D. Vance）的研究報告——該批共長達271頁的報告記錄了萬斯過往公開活動及發言情况，並稱他對特朗普的批評為「潛在弱點」。知情人士稱這份文件真確，為萬斯的初期篩選檔案。萬斯於7月15日獲宣布為特朗普的競選拍檔。

Politico收匿名爆料電郵

Politico報道，上述匿名電郵亦有提供相信是對特朗普另一潛在副手人選、佛羅里達州參議員魯比奧的研究報告的部分內容。該人士亦宣稱持有內容涉及「特朗普官司及競選團隊內部討論的各種文件」，惟拒絕回應如何取得它們，並警告Politico最好「不要好奇」，否則會讓他身分暴露，以及受到法律限制，難以刊登文件及其相關報道。報道稱不清楚黑客掌握多少資料及其動機，但事件己揭示特朗普競選團隊存在重大安全漏洞。

特朗普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）隨後聲明稱，團隊文件遭「敵視美國的外國勢力非法獲取，意圖干預2024年大選，以及為美國民主進程帶來混亂」。

指伊朗相關黑客曾發「釣魚」電郵

史蒂文．張又引述微軟上周五一份報告指出，跟伊朗革命衛隊有聯繫的黑客組織早前入侵控制一名前總統競選顧問的電郵帳戶後，今年6月向一名時任競選團隊官員發送含惡意連結的「釣魚」電郵，或試圖再奪取後者帳戶。微軟報告未有表明受影響的是哪個總統參選人的團隊，上周六拒絕評論特朗普團隊資料被盜。史蒂文．張則拒絕就團隊被伊朗針對的說法提出更多佐證，以及交代有否就事件跟微軟和執法部門聯絡，僅稱「伊朗人清楚明白特朗普再次上台將阻止他們的恐怖統治」。美國聯邦調查局（FBI）表示有留意傳媒報道，但拒絕進一步評論。

特朗普上周六晚於旗下社交平台Truth Social發文稱，收到微軟通知「伊朗入侵其一個競選網站」。他強調伊朗「只能取得公開資料」，並未就事件交代詳情。

特朗普稱獲微軟通知伊朗侵網站

路透社上周六引述伊朗常駐聯合國使團電郵回應稱，「不認為特朗普團隊的指控可信」，強調伊朗政府並無意圖或動機干預美國總統大選。伊朗使團上周五回應上述微軟報告稱，該國網絡能力「只用於合比例地防禦威脅」，並無計劃主動發動攻擊。（Poilitico/華盛頓郵報/路透社）