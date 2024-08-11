丹麥加強邊境管制 堵截瑞典黑幫「童兵」

丹麥司法大臣胡梅爾加德（Peter Hummelgaard）前日表示，丹麥警方將加強檢查首都哥本哈根連接瑞典南部第三大城市馬爾默（Malmo）的厄勒海峽大橋鐵路的列車，並投入更多資源監控過境口岸汽車，丹麥與瑞典警方也會加強情報交流和合作，研究使用面容識別技術。

兩周3宗槍擊案 涉3瑞典青少年

胡梅爾加德稱，自4月以來有25宗丹麥黑幫僱用瑞典「童兵」到丹麥犯案事件，單是近兩周已發生3宗涉及3名16歲至17歲瑞典青少年的槍擊案。他批評，丹麥黑幫僱用瑞典年輕人從事「骯髒工作」是「可怕現象」。他將視乎警方評估，研究是否採用新的打擊措施。丹麥傳媒報道，今年瑞典人參與的罪案包括串謀殺人、引爆炸彈、藏械等。

瑞典黑幫因爭奪毒品市場、私人恩怨等而引起的暴力事件日益嚴重，令該國近10年由鮮少致命槍擊案變為案發率最高的歐洲國家之一。瑞典警方表示，黑幫經常利用青少年殺人，因他們會被判較輕刑罰。瑞典官員稱，很多販毒集團由居於海外的第二代移民領導，並已滲透入國家社福、司法及政治體系，意味要打擊他們可能需時數十年。BBC去年12月報道，瑞典黑幫通過社交媒體以金錢、名牌服裝招募小至13歲的男孩。

（金融時報/法新社）