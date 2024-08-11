明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

YouTube前行政總裁病逝 終年56歲

【明報專訊】罹患肺癌兩年的短片分享網站YouTube前行政總裁沃西基（Susan Wojcicki，圖，法新社）前晚（9日）病逝，終年56歲。她是Google「開國」功臣之一，也是科技界傑出女性。Google母公司Alphabet行政總裁皮查伊讚揚沃西基擁有「難以置信的人生和事業」，是Google歷史上的核心人物，「很難想像沒有她，世界會是什麼樣子」。

出租車房助起家 成Google開國功臣

沃西基是加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，原在英特爾從事行銷工作。1998年她為減輕房貸，把加州寓所的車房出租予Google創辦人佩奇和布林作為首個辦公室，之後被游說加盟Google為第16名職員。她事後憶述稱那是她人生中「最佳決定之一」。

沃西基最初在Google任行銷經理，領導消費產品團隊及建立廣告業務。2006年Google收購YouTube後，她為YouTube引進廣告新模式，推出音樂、原創內容等訂閱，為公司帶來豐厚利潤。她又領導開發圖像搜尋，負責監管平台上的仇恨言論、假資訊等不當內容。她也開拓YouTube作為教育媒介，尤其裨益資源缺乏的社區。她還推動改善職場環境，延長產假至18周令離職女職員減少50%，另予男同事12周有薪育兒假。沃西基2014年起任YouTube行政總裁，直至去年以專注家庭和健康等理由辭職。

（紐約時報/CNN）

相關字詞﹕沃西基（Susan Wojcicki）

上 / 下一篇新聞