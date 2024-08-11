YouTube前行政總裁病逝 終年56歲

出租車房助起家 成Google開國功臣

沃西基是加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，原在英特爾從事行銷工作。1998年她為減輕房貸，把加州寓所的車房出租予Google創辦人佩奇和布林作為首個辦公室，之後被游說加盟Google為第16名職員。她事後憶述稱那是她人生中「最佳決定之一」。

沃西基最初在Google任行銷經理，領導消費產品團隊及建立廣告業務。2006年Google收購YouTube後，她為YouTube引進廣告新模式，推出音樂、原創內容等訂閱，為公司帶來豐厚利潤。她又領導開發圖像搜尋，負責監管平台上的仇恨言論、假資訊等不當內容。她也開拓YouTube作為教育媒介，尤其裨益資源缺乏的社區。她還推動改善職場環境，延長產假至18周令離職女職員減少50%，另予男同事12周有薪育兒假。沃西基2014年起任YouTube行政總裁，直至去年以專注家庭和健康等理由辭職。

（紐約時報/CNN）