英外相擬下月訪華 料受壓須就人權企硬

報道稱，林德偉計劃在上任100天內訪華修補中英關係，但日期未定。一名從事中英關係工作的高官說，首相施紀賢的外交政策表明要與世界其他地方重新接軌，「倘撇除中國，談不上與世界其他地方重新接軌」。彭博社上周引述知情人士報道，林德偉尋求藉訪華重新校準中英關係。

英國自從2018年2月首相文翠珊和同年8月外相侯俊偉訪華後，中英關係在這6年間因香港反修例風波等問題而陷入數十年來的低谷，其間保守黨政府只曾一次派出外相訪華，即去年8月的祁湛明。工黨政府正設法處理中國問題的同時，平衡英國的經貿利益與國防安全問題。

《衛報》指出，林德偉在今夏工黨尚未上台時就計劃訪華，惟因7月4日大選而押後。在工黨勝出後，他便趁7月26日出席在老撾舉行的東盟外長會議與中國外長王毅會談。據英國外交部當日聲明，林德偉向王毅表示英中政府「將在能夠合作的地方合作，在需要競爭的地方競爭，在必須挑戰的地方挑戰」。白廳正計劃在工黨執政100日內完成中英關係「審核」，以「改善英國理解和回應中國潛在挑戰和機會的能力」。

然而，人權問題是障礙，工黨的肯尼迪等7名國會議員因批評中國人權紀錄而受北京政府制裁。林德偉去年以影子外相身分重申工黨立場是尋求將中國對維吾爾族的行為定性為「種族滅絕」。

貝理雅全球變革研究所中國政策顧問奧斯曼（Ruby Osman）表示，美法德澳意即使跟北京存在嚴重分歧，也持續與中國國家主席習近平有元首級會晤，但英國過去5年只有3次部長級訪問，「工黨的挑戰是改變國會氣氛，使之重新意識到（與華）接觸並非意味達成一致」。

華曾稱中英互惠符人民最佳利益

中國外交部上周三（7日）回應彭博社有關林德偉擬訪華的報道時稱，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，中方希望與英方在相互尊重、合作共贏的基礎上，推動中英關係取得新發展。

（衛報/彭博社）