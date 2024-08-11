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以炸加沙學校百死 稱攻哈馬斯指揮中心

【明報專訊】以色列上周六（10日）清晨空襲攻擊加沙市一座學校，造成約100人喪命、數十人受傷。埃及、約旦等譴責襲擊，指摘此舉會影響爭取停火協議。以色列稱攻擊目標是「活躍」的哈馬斯指揮中心，質疑哈馬斯誇大虛報傷亡。

事發於加沙市舊城區西北角的達拉吉（Daraj）城區內的塔賓學校。哈馬斯控制的加沙民防部門昨表示，兩層高的校舍原有約6000名無家可歸者寄居，但在黎明早禱之際遭遇空襲，導致逾93人被殺，包括11名兒童和6名婦女，斥之為「恐怖屠殺」。

以軍則宣稱攻擊目標是哈馬斯和加沙第二大武裝勢力巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）利用「人盾」掩護的「指揮和控制中心」，質疑哈馬斯誇大傷亡。以軍稱約20名民兵在該校清真寺操控指揮中心。以軍為減低平民傷亡，行動時採用3枚小型精準彈藥和空中監視等措施，以及針對攻擊清真寺內不會有婦孺的男士敬拜區。

哈馬斯否認死者有戰鬥人員

加沙民防部門回應稱，禱告大廳在一樓，但受襲校舍上下兩層都有因戰火而無家可歸的家庭棲身。哈馬斯政治局的聲明則強調，無一死者是「戰鬥人員」。

卡塔爾、沙特阿拉伯和歐盟等譴責襲擊。埃及與土耳其指摘以色列無意結束戰爭。西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯呼籲美國停止對以色列「盲目支持」。

白宮斥以極右財長「投降協議論」誤導

另外，以色列極右財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）上周五揚言，停火協議會是以方向哈馬斯的「投降協議」。美國白宮國安會發言人柯比隨即抨擊斯莫特里奇「誤導以色列大眾」，形容對方言論實際上將犧牲人質，那些所謂「人質協議是向哈馬斯投降」、「不應用人質交換巴人囚犯」又或者「戰事應該無限期持續」之類的說法都是「大錯特錯」。柯比強調美方不會容許包括以色列國內的「極端分子」引致加沙停火協議偏離軌道。

（華盛頓郵報/半島電視台/CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈馬斯 停火談判 學校 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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