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烏反侵擴大 俄三州進「反恐狀態」 俄其一最大核電站受烏軍進逼 IAEA促克制避核災

【明報專訊】烏軍反侵俄羅斯本土至昨日（10日）進入第5日，戰事已從庫爾斯克州擴展，有報道指昨日見到有烏軍部隊進入鄰近庫州的別爾哥羅德州。俄羅斯已急調導彈系統及坦克到庫爾斯克州增援，並按緊急狀態令撤走逾7.6萬人，昨日還宣布庫爾斯克、別爾哥羅德和布良斯克3州進入「反恐狀態」。這條戰線的下個焦點可能是俄國三大核電站之一庫爾斯克核電站，據報烏軍正逼近，國際原子能機構（IAEA）敦促俄烏克制，免觸發核災。

被俄軍全面入侵接近兩年半後，烏軍上周二首次「反侵」俄境，出兵庫爾斯克州。至上周五，烏軍第61裝甲旅Telegram發布影片，宣布全面控制庫州邊境城鎮蘇賈，並佔領當地一個輸歐天然氣中轉站的持有企業俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的辦公室。

庫州撤逾7.6萬人 近莫斯科空軍基地遇襲

烏軍同日較早前指，出動無人機空襲莫斯科以南約536公里的利佩茨克（Lipetsk）空軍基地。《金融時報》引述一名知情烏方官員稱，這場由烏克蘭國家安全局（SBU）和軍方特種部隊策動的行動，目標是削弱俄軍轟炸烏克蘭城市的能力，結果引爆數棟彈藥庫，摧毀近700枚滑翔炸彈，基地內最少數十架軍機也不及升空躲避。惟有俄軍事博客指無軍機受損。事發後，利佩茨克州獲宣布進入緊急狀態。

面對烏軍反侵，俄羅斯上周五已宣布庫爾斯克州進入緊急狀態，安排民眾撤離，至昨日已撤走逾7.6萬人。到昨晨，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫宣布庫爾斯克州及其接壤的別爾哥羅德和布良斯克兩州進入反恐狀態，賦予安全部門封城，限制交通通訊、以及民眾日常生活自由的權力。烏克蘭傳媒昨稱有烏軍部隊於別爾哥德羅州出沒。

外界如今關注庫爾斯克核電站的情况，西方傳媒指烏軍已推進至距離該座俄國三大之一的核電站約60公里。負責營運的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）昨警告，烏軍逼近對庫爾斯克核電站構成「直接威脅」，後者面臨轟炸和挑釁的「真正危險」，但在縮減部分人手後，核電站當天仍保持正常運作。該公司總裁利哈喬夫昨日致電IAEA總幹事格羅西，討論庫爾斯克核電站周邊事態。IAEA則敦促俄烏保持「最大克制」，以免爆發核災。

烏軍向庫爾斯克核電站推進，令人聯想到俄羅斯目前在烏南部控制着全歐洲最大的扎波羅熱核電站。有分析認為，烏克蘭也許是尋求佔領俄方核電站作籌碼，交換俄方撤出扎波羅熱核電站。

分析：烏或盤算以俄核電站換扎波羅熱核電站

現為政府顧問的烏克蘭前防長扎戈羅德紐克表示，烏方籌劃今次反侵已久，但他強調無意長久佔領俄方土地，而是逼俄軍撤出烏克蘭領土。一些專家也估計烏克蘭是為日後和談爭取籌碼。

（金融時報/BBC/華盛頓郵報/中央社）

（俄軍侵烏）

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