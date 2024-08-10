伊朗重新考慮報復以國規模方式

美國及以色列官員近日指伊朗政府在面對龐大外交壓力及避免平民傷亡情况下，仍在考慮行動的規模和範圍；伊朗相信會針對哈尼亞遇刺事件的負責人作報復，特別是以國情報機關摩薩德及旗下機構。同時，以色列官員認為黎巴嫩真主黨近日會襲擊以國，報復頭號指揮官舒凱爾在貝魯特遇襲身亡。

《衛報》報道，在剛結束的伊斯蘭合作組織（OIC）會議上，與會國一致譴責殺害哈尼亞之舉，形容這是公然違反國際法以及侵犯伊朗主權、領土完整和國家安全，但未正式集體支持伊朗打擊以色列。巴基斯坦外長達爾呼籲保持冷靜並堅持走外交路線，報復縱是必須，卻「不能實現（以色列總理）內塔尼亞胡發動更廣泛戰爭的計劃」。

約旦表明會擊落經其上空往以導彈

約旦外相薩法迪跟伊朗署理外長巴蓋里舉行場邊會議時，表明約旦會擊落往以色列方向飛越約旦上空的伊朗導彈或無人機。薩法迪向CNN表明已向以、伊雙方傳達明確訊息，即約旦不會成為任何一方的戰場，其政府首要責任是面對國民，保護國家主權和人民安全。

美國防長奧斯汀表示周四跟以色列防長加倫特通過電話，討論美國在中東的保護以色列措施和加沙停火議題，另有華府官員指總統拜登及奧斯汀周五會檢視美軍在中東的兵力部署。

（衛報/法新社/路透社）