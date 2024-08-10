特朗普與傳統基金會主席關係受關注

《華郵》報道，特朗普2022年4月跟羅伯茨在佛羅里達州海湖莊園同坐傳統基金會（Heritage Foundation）安排的私人包機出席基金會舉辦的會議，而羅伯茨在機上向特朗普提及當時仍屬早期籌備階段的「2025計劃」。有基金會職員憶述特朗普當時對項目興致缺缺並轉移了話題。不過，特朗普之後在會議演講中提到基金會即將提出的政策建議，「他們將為我們運動的具體計劃奠定基礎並擬定細節。」

羅伯茨今年4月接受《華郵》訪問時亦聲稱有跟特朗普討論過該計劃。特朗普競選團隊發言人萊維特卻指羅伯茨從未跟特朗普簡報有關項目，又稱該計劃從未亦永遠無法反映特朗普政策。

傳統基金會召集逾100個右翼組織組成聯盟草擬「2025計劃」政策建議，參與者有最少140名特朗普政府的舊部，2023年發表逾900頁「2025計劃」文件，提出大幅改革聯邦政府，包括削減部分聯邦機構、大規模擴張總統權力等主張，遭民主黨批評偏激。

特朗普賀錦麗允9．10電視辯論

另外，特朗普日前表示計劃退出下月10日美國廣播公司（ABC）電視辯論，但周四改變主意，稱同意出席該辯論，跟民主黨內定總統候選人、副總統賀錦麗交鋒。他又希望下月4日及25日分別在霍士新聞及全國廣播公司（NBC）跟賀錦麗辯論。對於賀錦麗接替拜登出選，特朗普表示不需調整競選策略，稱：「（他們）都是相同政策，開放邊境，面對罪行軟弱。我認為她比拜登更差。」

（華盛頓郵報/法新社/路透社）