遊日港團如常 未來兩月照出發

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，以他了解旅遊業議會目前有跟進正在日本當地的旅行團，狀況安好，至於未來一段時間港人應否出遊當地，他說始終日本當地的居民仍如常生活，估計除非情况嚴重至不能繼續行程，才會有人取消行程，但認為當局或業界可提醒市民留意地震資訊，可下載日本官方應用程式 「Safety Tips」並且開啟定位，以取得即時資訊，亦可登記香港入境處的外遊登記（https://roti1.personalised.gov.hk/roti/Login.jsp?locale=zh_TW），方便特區政府掌握資訊。

在大地震陰霾下，日本今將迎來盂蘭盆節長假期，全日空表示期間航班暫未受影響。和歌山縣白濱町昨起暫關閉所有海灘及公共浴場，為期約一周，原定今天舉行的「南紀白濱花火大會」亦將取消。

明報記者