明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

遊日港團如常 未來兩月照出發

【明報專訊】現在正值暑假，不少港人會外遊日本，日本前晚發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報後，有正帶同長者遊日並準備轉往東京的港人表示非常擔心。不過，東瀛遊執行董事禤國全表示，旅行社目前有6個旅行團在九州，一切如常，未來兩個月亦有50團到九州，沒收到團友就地震申請退團，指因日本經常發生地震，故看不到客人會因此而要退團，除非政府發出紅色或黑色旅遊警示，否則一般不會退團，未來兩個月會如常出發。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，以他了解旅遊業議會目前有跟進正在日本當地的旅行團，狀況安好，至於未來一段時間港人應否出遊當地，他說始終日本當地的居民仍如常生活，估計除非情况嚴重至不能繼續行程，才會有人取消行程，但認為當局或業界可提醒市民留意地震資訊，可下載日本官方應用程式 「Safety Tips」並且開啟定位，以取得即時資訊，亦可登記香港入境處的外遊登記（https://roti1.personalised.gov.hk/roti/Login.jsp?locale=zh_TW），方便特區政府掌握資訊。

在大地震陰霾下，日本今將迎來盂蘭盆節長假期，全日空表示期間航班暫未受影響。和歌山縣白濱町昨起暫關閉所有海灘及公共浴場，為期約一周，原定今天舉行的「南紀白濱花火大會」亦將取消。

明報記者

上 / 下一篇新聞