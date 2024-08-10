南海海槽震訊制度 首發次高「巨大地震注意」通報 氣象廳發強震預警 日揆棄外訪應對

【明報專訊】日本氣象廳在周四（8日）宮崎縣近海7.1級地震後罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，提醒民眾準備應對未來一周南海海槽周邊地區有可能再發生強烈地震，並引發大海嘯。日本首相岸田文雄昨取消外訪行程，留在國內專注危機管理工作。據日本政府早年公開的模擬最壞情况，如鄰近名古屋或德島的南海海槽位置發生強震，料引發逾30米高的海嘯，恐造成逾32萬人死亡，災情甚至會比2011年東日本大地震嚴重。
宮崎縣東南部日向灘的7.1級地震，引發部分地區出現約1米高的海嘯。日本氣象廳在震後臨時召開專家評估討論會，由於這場地震的震央位於政府設想的「南海海槽大地震」震源區範圍，強度逾6.8級，合乎標準發出「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，是該臨時信息通報制度2017年創設以來，首度發出這個第二高級別通報（僅次於「巨大地震警戒」）。
專家評估討論會會長、東京大學地震預知研究中心主任平田直表示，據統計，在7級或以上地震發生後的7天內，再度發生8級或以上大地震的機率是幾百分之一，由於無法判定特定地區何時會強烈地震，希望民眾隨時做好準備應對。在「巨大地震注意」通報下，民眾應為「一旦發生地震能立即避難作準備」，地方政府相關組織、警察、消防、自衛隊等則就出動隨時候命（見表）。
南海海槽是東起日本靜岡縣（其東北方向依次為神奈川縣和東京都）駿河灣、西至九州宮崎縣外海的海溝狀地形，全長約900公里，深度4000米至4800米。日本政府設想其大地震規模可達至有如東日本大地震的9級，專家2022年估算，南海海槽周邊範圍30年內發生8至9級強烈地震機率高達70%至80%。
模擬顯示可致34米海嘯32萬死
據2012年日本中央防災會議公布的模擬情况，如果靜岡至宮崎10縣發生日本震度分級最高的7級地震，日本廣泛沿岸地區將受最高34米的海嘯侵襲，造成最高死亡人數逾32萬，多達238萬棟建築物損毀，一周內避難人數有近1000萬，經濟損失高達220萬億日圓（約11.7萬億港元）。
「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」發布後，愛知、和歌山、高知、鹿兒島4縣19個市町村已開設了90多處避難所。氣象廳昨表示，由昨起連續一周每天傍晚發布解釋地震活動情況的「關聯解說情報」。被列為發布對象的地方昨出現搶購潮，飲用水、流動廁所，以及防止家具傾倒的各類防災用品銷量均增加。
日本首相岸田文雄原計劃昨日起出訪哈薩克、烏茲別克及蒙古，並在哈薩克出席首次「日本—中亞5國峰會」，並發表內容涉經濟、環保合作等的聯合宣言。但他昨日下午在長崎市宣布取消行程，回東京專注處理南海海槽潛在大地震危機管理工作。
神奈川昨晚5.3級地震
另外，神奈川縣西部昨晚近8時發生5.3級地震，但氣象廳指跟「南海海槽地震臨時信息」沒有直接關係。
（共同社/JBpress/NHK/中央社）