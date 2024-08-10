南海海槽震訊制度 首發次高「巨大地震注意」通報 氣象廳發強震預警 日揆棄外訪應對

宮崎縣東南部日向灘的7.1級地震，引發部分地區出現約1米高的海嘯。日本氣象廳在震後臨時召開專家評估討論會，由於這場地震的震央位於政府設想的「南海海槽大地震」震源區範圍，強度逾6.8級，合乎標準發出「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，是該臨時信息通報制度2017年創設以來，首度發出這個第二高級別通報（僅次於「巨大地震警戒」）。

專家評估討論會會長、東京大學地震預知研究中心主任平田直表示，據統計，在7級或以上地震發生後的7天內，再度發生8級或以上大地震的機率是幾百分之一，由於無法判定特定地區何時會強烈地震，希望民眾隨時做好準備應對。在「巨大地震注意」通報下，民眾應為「一旦發生地震能立即避難作準備」，地方政府相關組織、警察、消防、自衛隊等則就出動隨時候命（見表）。

南海海槽是東起日本靜岡縣（其東北方向依次為神奈川縣和東京都）駿河灣、西至九州宮崎縣外海的海溝狀地形，全長約900公里，深度4000米至4800米。日本政府設想其大地震規模可達至有如東日本大地震的9級，專家2022年估算，南海海槽周邊範圍30年內發生8至9級強烈地震機率高達70%至80%。

模擬顯示可致34米海嘯32萬死

據2012年日本中央防災會議公布的模擬情况，如果靜岡至宮崎10縣發生日本震度分級最高的7級地震，日本廣泛沿岸地區將受最高34米的海嘯侵襲，造成最高死亡人數逾32萬，多達238萬棟建築物損毀，一周內避難人數有近1000萬，經濟損失高達220萬億日圓（約11.7萬億港元）。

「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」發布後，愛知、和歌山、高知、鹿兒島4縣19個市町村已開設了90多處避難所。氣象廳昨表示，由昨起連續一周每天傍晚發布解釋地震活動情況的「關聯解說情報」。被列為發布對象的地方昨出現搶購潮，飲用水、流動廁所，以及防止家具傾倒的各類防災用品銷量均增加。

日本首相岸田文雄原計劃昨日起出訪哈薩克、烏茲別克及蒙古，並在哈薩克出席首次「日本—中亞5國峰會」，並發表內容涉經濟、環保合作等的聯合宣言。但他昨日下午在長崎市宣布取消行程，回東京專注處理南海海槽潛在大地震危機管理工作。

神奈川昨晚5.3級地震

另外，神奈川縣西部昨晚近8時發生5.3級地震，但氣象廳指跟「南海海槽地震臨時信息」沒有直接關係。

（共同社/JBpress/NHK/中央社）