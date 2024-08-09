奧警搗恐襲陰謀 Taylor Swift取消維也納演出

【明報專訊】奧地利當局周三（7日）表示，搗破一宗企圖襲擊美國樂壇天后Taylor Swift（圖）本周在維也納舉行演唱會會場的陰謀，拘捕3名青少年，其中一人最近效忠極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），計劃用刀和炸彈發動自殺式襲擊。演唱會主辦單位以安全為由，宣布取消Taylor Swift原定周四至周六在納也納的3場演唱會。
警拘3人 其中一人效忠ISIS
當局表示，警方周三早上在下奧地利州（Lower Austria）拘捕一名19歲奧地利公民，他涉嫌策劃在維也納地區發動襲擊，而Taylor Swift演出場地恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）是「焦點」。
奥地利內政部公共安全總長魯夫（Franz Ruf）表示，涉案青年上月宣誓效忠ISIS，透過網上變得激進。情報官員一直監視他，在其家中檢獲化學物。當局周三也拘捕兩名分別17和15歲涉案少年。
Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會維也納站3場演唱會，預計吸引逾17萬名觀眾。縱使奧地利當局為演唱會增派警力，但主辦單位認為潛在受襲風險太大，決定取消演唱會。Taylor Swift下周到倫敦開演唱會，英國警方昨表示，沒迹象顯示維也納的襲擊陰謀會影響Taylor Swift在英的演出。
（金融時報/衛報）
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