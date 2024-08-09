奧警搗恐襲陰謀 Taylor Swift取消維也納演出

警拘3人 其中一人效忠ISIS

當局表示，警方周三早上在下奧地利州（Lower Austria）拘捕一名19歲奧地利公民，他涉嫌策劃在維也納地區發動襲擊，而Taylor Swift演出場地恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）是「焦點」。

奥地利內政部公共安全總長魯夫（Franz Ruf）表示，涉案青年上月宣誓效忠ISIS，透過網上變得激進。情報官員一直監視他，在其家中檢獲化學物。當局周三也拘捕兩名分別17和15歲涉案少年。

Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會維也納站3場演唱會，預計吸引逾17萬名觀眾。縱使奧地利當局為演唱會增派警力，但主辦單位認為潛在受襲風險太大，決定取消演唱會。Taylor Swift下周到倫敦開演唱會，英國警方昨表示，沒迹象顯示維也納的襲擊陰謀會影響Taylor Swift在英的演出。

（金融時報/衛報）