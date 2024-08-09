俄指烏軍越境襲西南州 普京：重大挑釁

分析料逼俄兵北調 減烏東壓力

莫斯科周三表示，1000名烏兵連同11架坦克及逾20輛戰鬥裝甲車周二早上進入俄邊境城鎮蘇賈（Sudzha）。俄軍總參謀長格拉西莫夫稱，在俄邊防守衛、增援部隊、空襲、導彈及炮火支援下，已阻止烏軍推進，並造成烏兵100死215傷。庫爾斯克州周三傍晚宣布進入緊急狀態，已撤離數以千計居民，俄國家近衛軍則加強對庫爾斯克核電站的佈防。普京周三指摘烏軍使用導彈等各種武器，無差別攻擊民用建築物及住宅。

烏首認入庫州 控制天然氣站

有俄軍事博客形容實際戰况比想像中激烈，昨稱在距離邊境以北20公里的科雷內沃一條高速公路上發生戰鬥，而蘇賈西部似乎被烏克蘭控制。跟俄國防部關係密切的社交平台頻道Rybar稱，蘇賈周邊形勢「持續惡化」，烏軍持續向該城鎮推進，並控制當地一處天然氣中轉站，它連接目前唯一輸歐的洲天然氣管道。

烏克蘭昨首度承認進入庫州。總統澤連斯基的高級助手波多利亞克昨表示：包括進入庫爾斯克在內的任何升級，根本原因在於俄羅斯的「明目張膽侵略」，「以為入侵烏克蘭毋須承擔後果」。

烏克蘭以往曾發動越境襲擊俄羅斯的行動，但都在烏克蘭國防部情報總局（GUR）指揮下，利用親烏俄羅斯民兵進攻。俄軍事博客聲稱，包括配備美國武器的精銳傘兵在內的烏克蘭正規部隊正領導這次進攻行動。美國有線新聞網絡（CNN）報道，如果屬實，將是烏克蘭首次以此類方式侵俄。

烏克蘭軍事專家日羅霍夫（Mykhailo Zhirokhov）指出，越境攻擊庫爾斯克州迫使部分部署在近烏東城市塞維爾斯克的俄軍轉移至北部，但有歐美專家質疑小規模入侵俄本土短期內難對整體戰局構成影響，烏軍以有限的人員和資源守護長逾1000公里的前線，將繼續面臨挑戰。

（BBC/金融時報/法新社/路透社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）