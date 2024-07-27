地緣政治緊張蔓延奧運 WADA「不公平地捲入」中美爭執

今年春天，外媒報道指WADA批准23名興奮劑檢測陽性的中國泳手出戰2021年東京奧運後，美國一直是主要批評者。巴黎奧運開幕前，美國司法部更宣布對那宗「醜聞」展開刑事調查。

WADA上月30日回應美媒報道中國泳手禁藥爭議時，抱怨被捲入「超級大國之間的地緣政治緊張局勢，但卻只能置身事外」。而WADA媒體關係總監菲茨傑拉德上周對英國廣播公司說：「（美國）某些人純粹是想通過這些涉事運動員是中國人來撈取政治籌碼……結果是，這在反興奮劑系統內部造成了不信任和分裂。」

USADA被指圖取代WADA

俄羅斯在2019年因偽造藥檢數據遭罰禁賽4年後，美國反禁藥組織（USADA）行政總裁泰加特已批評，WADA讓俄避過全面禁賽，打擊清白運動員、體育誠信和法治。俄國後來上訴，翌年獲國際體育仲裁法庭（CAS）將禁賽期減半至2年，泰加特再指判決對WADA及清白運動員是重大損失。

WADA現任主席班卡上月24日在國際奧委會第142次全體會議上稱，美國在指摘別國違規提高本國運動員成績前，亦應先確保美國體育組織遵守國際反興奮劑規定。他又稱美國試圖藉《羅琴科夫反興奮劑法》賦予跟自身無關的案件的管轄權。該法律容許美國當局對國際體育賽事行使域外刑事管轄權；班卡指USADA試圖凌駕世界其他機構之上，甚或取代WADA，是不能容許。

國際奧委會成員上月24日趁美國鹽湖城申辦2034年冬奧主辦權作出申論時，亦就美方針對現行反禁藥制度的態度表達不滿。鹽湖城作為唯一申辦城市，最終在83票支持、6票反對、6票棄權下取得申辦權。然而國際奧委會調整主辦合約內容，要求確認「尊重」WADA權力，否則申辦方面臨收回主辦權。

（衛報/NPR/德國之聲/ESPN）