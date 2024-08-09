美准食禁藥運動員「臥底」出賽惹議 稱助查違規者打擊販毒 與世界反禁藥組織鬧分歧

WADA聲明指，目前發現至少3名嚴重違反禁藥規定的運動員，作為USADA臥底並持續參賽多年，USADA未有就事件通報WADA，而國際和USADA自身規則不容許相關做法。

涉事跑手未受罰 准參賽至退役

WADA指，涉事3人皆為賽跑運動員，分別2011年至2014年被USADA揭發違反禁藥規定，現已退役，其中一人是曾參與奧運資格賽和在美國舉辦國際賽事的知名運動員，承認曾服用類固醇和紅血球生成素（EPO），但最終獲准繼續參賽至退役，其經歷未被公開、賽果未被取消、獎金未被沒收，他本人亦從未被禁賽。USADA其後向WADA承認事件，但建議為保護該名運動員人身安全，不公開個案，WADA「無奈同意」。

WADA表示，USADA最早2011年便已通報有用臥底運動員調查禁藥違規，當時已指示對方即時停止相關做法。

WADA斥「既諷刺又虛偽」

WADA表明，國際規例雖然容許支援調查的違反禁藥運動員申請免除部分處分，但是程序清晰禁止他們於協助調查期間，或在提升表現的藥力時持續發揮時作賽，強調以曾經服用興奮劑的運動員作為臥底線人，並安排他們跟清白的運動員對賽是「明顯錯誤」。

WADA在聲明指出：「美國反禁藥機構懷疑其他反禁藥機構未嚴格遵守規則時大聲疾呼，卻多年來未宣布其使用禁藥個案，允許作弊者繼續競賽，希望他們可能有助抓捕其他潛在違規者，既諷刺又虛偽。」

雙方就中國泳手藥檢爭拗不息

USADA聲明指，WADA早於2021年已知悉上述3宗個案，形容對方為反擊「不當批准23名禁藥檢測陽性中國泳手參加巴黎奧運」的批評，而刻意作「污衊」聲明。路透社報道指，USADA跟WADA因較早時中國泳手藥檢爭議，觸發互相爭拗不息。

USADA行政總裁泰加特（Travis Tygart）向路透社聲稱用臥底調查違規使用禁藥的做法「有效揭發更大的系統問題」，稱曾有個案為美國聯邦執法機構的人口販賣和販毒調查提供情報，認為如這為維護運動員權益和打擊販毒，則「完全適當」。他又質疑WADA一直採取「反清白運動立場」，認為USADA做法合乎規則。

（路透社/世界反禁藥組織網站）