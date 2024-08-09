英種族宗教仇恨罪增 社媒興起火上加油

專家：保守黨誤判國內極右威脅

內政部截至2022-23財年的數據顯示，過去10年間涉及種族及宗教的仇恨犯罪自2011年起持續上升，2021-22財年因宗教及種族仇恨犯罪分別有約8600宗及10.8萬宗，及後一年分別輕微回落到8200宗及10.1萬宗。英國《每日電訊報》前首席政治評論員奧本（Peter Oborne）周一（5日）在新聞網站《中東之眼》撰文，質疑上屆保守黨政府玩弄「楔子政治」——煽動分裂及製造文化戰爭，激起憤怒和分裂。

奧本舉例指保守黨政府去年發表有關反極端主義策略的檢視報告，結論稱他們「過度關注」打擊極右分子，又指被視為極右的人應被看待為主流。時任內政大臣柏斐文其後稱讚曾呼籲要令歐洲穆斯林的處境變得更困難的極右評論家默里（Douglas Murray）「主流、富洞察力和完全正派的政治觀點」；奧本稱當年保守黨政府就英國國內的極右威脅作出可怕誤判。

奧本稱現屆工黨政府稍微好一些，卻也「好不到哪裏」，指政府官員不願使用「伊斯蘭恐懼症」一詞，亦沒有正確地將騷亂者描述為反穆斯林和種族主義者。奧本指首相施紀賢周日雖然譴責了極右示威者，惟指示威者「無知」並不正確，認為那些示威者清楚知道針對目標是穆斯林、少數族裔和移民。

（CNN/中東之眼）

（世局解碼）