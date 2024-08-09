極右示威雷大雨小 撐移民集會多地湧現

商戶早關 逾6000特警戒備

網上日前流傳有一份列有逾30個極右示威目標的名單，多個地方、尤其過去周末曾爆發騷亂城鎮的商戶都提早關門，各地警方亦嚴陣以待，政府動員逾6000名特警戒備。有反種族主義組織則發起多場示威以作抗衡：利物浦、布賴頓、布里斯托爾、紐卡素及倫敦周三傍晚有大規模集會，以圖保護難民慈善機構等暴力示威目標。

英國天空新聞報道，入夜後各地並沒有出現大規模極右示威，多地街道而反而擠滿反種族主義的示威者。伯明翰有數百名反種族主義者，手持「仇恨無處容身」等標語在移民中心外聚集；布里斯托爾亦有數千人集會，現場氣氛平靜，有人在演奏音樂。南部海邊城市布賴頓（Brighton）的撐移民示威有如嘉年華，最終只遇到相反立場陣營的零星對抗。

《金融時報》報道，有4名極右示威者在當地一間成為極右示威目標的移民法律事務所附近，遭警員截住，在場約2000名反種族主義示威者包圍他們高叫口號，到晚上11時半民眾散去，事件中無人被捕。

（金融時報/獨立報/天空新聞）

（世局解碼）