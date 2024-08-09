斬人案觸發13年來最嚴重騷亂 英極右網上「點火」 假資訊煽動示威

斬人案發生於上周一（7月29日）早上11時45分，釀3名6歲至9歲女童被殺，8名兒童和兩名成人受傷。疑兇魯達庫巴納（Axel Rudakubana）生於盧旺達基督教移民家庭，案發不久被捕。由於他8月7日才滿18歲，警方最初僅披露了疑犯年齡和生於威爾斯首府加的夫。

一個有逾36萬人關注的帳號European Invasion於案發日下午1時49分便發帖宣稱疑兇是「穆斯林移民」，吸引了近400萬人瀏覽。之後其他右翼帳號又給疑兇捏造一個阿拉伯人姓名，訛稱他是去年偷渡到英國申請政治庇護的穆斯林，甚至稱他在軍情六處監視名單。

捏造疑兇身分 挑動示威者遷怒新移民

這些「消息」每個在案發當天已吸引數以十萬乃至幾百萬人瀏覽、分享和再轉傳，包括英美著名極右翼網紅Andrew Tate、X老闆馬斯克等。路透社發現，各社交媒體平台包括 facebook、WhatsApp至少有1570萬個帳戶提及兇徒是尋求庇護者或移民的說法。

上周一深宵過後，極右又在社交平台煽動網民參加上周二（7月30日）晚的示威。結果示威者從不同地方去到紹斯波特和引發街頭暴力。之後連日示威向倫敦等逾30個城市蔓延，持續至今。示威者遷怒於新移民、穆斯林、少數族群，怒吼「踢走他們」、「搶回我們的國家」，破壞和縱火攻擊清真寺、收容庇護申請者的旅舍、涉及移民事務的建築，搶掠破壞包括亞裔等營經的商店。即使當局澄清疑兇具體資料，示威浪潮依然未熄。

Patriotic Alternative、British Movement等多個極右組織參與散播假消息和示威。保衛英國聯盟（EDL）尤其被警方點名指摘滋事及襲警，內政大臣顧綺慧表明考慮取締。上周二起，其成員攻擊清真寺，破壞便利店，縱火燒車，釀成起碼50名警員受傷。

EDL遭點名滋事 創辦人海外邊享樂邊煽動

EDL創立者是化名羅賓遜（Tommy Robinson）的41歲知名極右人士、前「英國國家黨」黨員亞克斯利-倫農（Stephen Yaxley-Lennon）。上周示威愈演愈烈期間，他頻頻在社交平台X發表煽動內容，呼籲大規模驅逐偷渡者，支持攻擊安置偷渡者的旅舍，質疑警察蓄意隱瞞疑兇的移民或穆斯林身分，譴責警察鎮壓示威，以及宣稱兩名英國人被一班穆斯林捅殺等。其帖文有近100萬人次瀏覽及數以千次轉發。然而《每日郵報》揭發他發帖或網上直播時，是在塞浦路斯與家人度假的五星級酒店健身室、泳池、酒吧等地。

羅賓遜本須就誹謗敘利亞難民案在7月29日上庭，可是他應訊前夕擅自出境，法庭已發出通緝令。

牛津大學研究極端主義的專家埃布納表示，社交媒體這些另類的新聞渠道能使假消息迅速擴散，能煽動兼放大民眾情緒，驅使他們上街和衍生暴力。從2018年德國開姆尼茨騷亂、2021年美國國會山莊騷亂，他就覺得英國發生同類事件是「遲早的事」。

右翼極端主義專家費爾德曼說，EDL代表了英國政治極右派的一個新階段，不再像英國國家黨務求通過參選發揮影響力。策略對話研究所反仇恨政策及研究主任戴維稱社交媒體是極端主義團體「點火」的重要工具。

（英國天空/紐約時報/獨立報/衛報）

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