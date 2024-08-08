孟加拉總理離國前仍謀武力保權位

軍方評估失控 家人苦勸方逃

周日早上，隨着示威浪潮持續，孟加拉國家安全委員會召開會議，哈西娜與海陸空三軍首長、高級安全官員和警方商討局勢。英國廣播公司（BBC）從孟加拉官員處得悉，雖然當局已準備好讓她離國，但她希望透過武力繼續掌權，惟軍方領袖反對，因他們評估周日的示威情况後認為形勢已失控。BBC引述消息人士稱，軍方高層在會議上告訴哈西娜，士兵不能向民眾開槍，但哈西娜拒從。會後，她的新聞秘書代其傳達信息，形容示威者是「恐怖分子」，安全部隊擔心將面臨內戰。

隨着周日暴力衝突愈趨激烈，死亡人數持續增加，社交平台流傳有年輕人被警察和執政人民聯盟的青年團成員槍擊的照片，激起更多民憤。學生領袖於是提前一天號召在首都達卡大遊行，令當局措手不及。情報顯示，示威學生的訴求愈來愈獲民眾支持，數以千計的人計劃翌日湧到達卡聲援。若安全部隊試圖阻止示威者前進，將進一步爆發流血衝突，因此陸軍參謀長扎曼決定再與哈西娜商討。消息人士稱，三軍首長周日與哈西娜會談，向她解釋局勢愈趨不穩，預計周一早上會有成千上萬民眾湧入達卡，軍方無法保證她的安全。

周一早上，人群開始湧入達卡，扎曼向哈西娜解釋，已無法阻擋人群抵達官邸，哈西娜最多只剩約1小時出逃。三軍首長先請哈西娜妹妹游說哈西娜離國不果，其後扎曼致電哈西娜身在美國的兒子瓦塞德勸母親。他向傳媒說：「我媽不想離國，我們必須勸服她。我們全家都勸她，『這是暴民，他們來搞事，他們會殺了你』。」最終哈西娜同意離國，緊急聯絡印度官員尋求庇護。

最後一刻乘直升機逃印度

如何安全送哈西娜出國也是問題。一名軍官透露，整個過程極保密。當地時間周一早上10時半，當局封網，令有關哈西娜動向的消息無法在社交平台傳開。瓦塞德稱，直到出發一刻，其母仍不願登上直升機，他在電話中力勸母親必須離開。官員稱，下午約1時半，哈西娜、其妹妹及一名人民聯盟議員登上直升機後，再轉搭印度軍機往德里。隨後大批民眾就湧入官邸。

孟加拉總統謝哈布丁周二晚應示威學生要求，任命諾貝爾和平獎得主尤努斯為臨時政府首席顧問，領導臨時政府。84歲的尤努斯昨表示，迅速恢復人民對政府的信任至關重要，「我們需要平靜，需要一個通往新選舉的路線圖，需要着手準備迎接新領導」。

和平獎得主獲撤罪今返國

身在巴黎的尤努斯預定周四返回孟加拉。他回國前夕，孟加拉一個法院推翻了今年初對他一項定罪。勞動法院1月裁定尤努斯旗下公司違反勞動法，尤努斯被判監半年，他一直否認控罪並就判決提出上訴。

（BBC/紐約時報/金融時報/法新社）