馬斯克轉載極右帖文 留言「內戰無可避免」

英格蘭北部海濱城市紹斯波特上周一（7月29日）發生斬人案，造成3名女童死亡，有極右人士網傳假資訊指疑克是穆斯林移民，引發反移民示威並演變成騷亂，及後蔓延至多個城市。有右翼人士周日在X轉發英國騷亂影片後，馬斯克留言稱內戰無可避免。

斥施紀賢沒關心所有社群

英國首相施紀賢周一在X表示不會容忍針對清真寺及穆斯林的攻擊後，馬斯克在帖文留言反問：「你不是應該擔心『所有』社群受到的攻擊嗎？」及至周二馬斯克又帖文稱英揆為「雙重標準的施紀賢」（two-tier Keir）；外界有指控批評英警應對白人為主的極右示威者過於嚴格，但面對違法的移民及穆斯林則態度軟弱。

被問及首相是否同意馬斯克的評論時，施紀賢發言人周一稱對方的評論並不正當。司法部法院與法律服務國務大臣亞歷山大（Heidi Alexander）周二向英國廣播公司（BBC）稱馬斯克的言論完全不合理，稱此刻任何人都應呼籲他人冷靜。她另在英國天空新聞訪問稱社交平台應採取更多行動，指他們有道德責任，不讓誤導和煽動內容在平台傳播。

內政大臣：社交網成暴力示威「助推器」

馬斯克過去曾經公開表示，他認為政府才應該採取更多行動去應對假資訊，內政大臣顧綺慧周一接受BBC節目訪問，則指社交媒體充當錯誤資訊傳播，及組織是次暴力示威的「火箭助推器」，社交平台須承擔部分責任。英國科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）周一稱已跟社交平台和科技巨擘包括TikTok、Meta、Google及X的代表，表明對方有責任繼續與政府合作，阻止傳播仇恨錯誤信息和煽動內容。

（CNBC/華盛頓郵報/BBC）