英警嚴防全國逾百場極右示威 連日騷亂拘逾400人 3人判囚

騷亂源於上周英格蘭北部海濱城市紹斯波特有1名男子持刀襲擊舞室，造成3名女童死亡，及後有極右人士在網上發放假資訊，指疑兇是穆斯林非法移民，觸發持續多日示威，部分演變成騷亂。

《衛報》周二引述有社區安全專家指，網上有被用作煽動及組織極右牽頭的騷亂的平台，出現鼓勵支持針對猶太人的信息；網傳39個周三示威目標有部分鄰近猶太人社區場所。涉事平台包括一個斬人案發生後組織首場示威的網上論壇，其營運者包括一名相信身在海外的疑似新納粹主義者。在英國為當地猶太人提供安全事務諮詢的社區安全信託基金（CST）指，該人士過去亦曾呼籲人們在海外襲擊猶太人的宗教場所，去年又被舉報鼓勵暴力反猶太主義行動。

移民顧問中心封窗 促議員在家工作

英國《獨立報》昨報道稱，有移民顧問中心憂慮周三晚爆發衝突，已圍封窗戶防範，代表英格蘭和威爾斯律師的律師協會亦就會員人身安全表示擔憂。《獨立報》亦指，國會下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）已去信議員，提醒他們採取預防措施，包括必要時聯絡警方及考慮在家工作。與此同時，反極右一方亦計劃舉行示威，保護網傳示威目標名單上的移民服務設施。

施紀賢周二跟官員及警察局長召開緊急會議後，稱他們的首要職責是確保社區安全，正盡力確保會有警力應對。施紀賢又指騷亂至今有逾400人被捕，100人被起訴，指任何參與騷亂的人都將面對法律制裁。當局亦增加監獄的收容人數能力，應對騷亂期間大量被捕人士；司法部稱已預留600個空位收容參與騷亂的被捕人士。

示威者拳打警員囚3年

昨日有3名男子就參與紹斯波特及利物浦的騷亂，在利物浦的法院被判刑，是這輪騷亂首批被判刑者。其中58歲男子德拉蒙德（Derek Drummond）承認參與暴力騷亂及拳打一名警員，被判囚3年，另外兩人分別判監20個月和30個月。皇家檢控署（CPS）檢察總長帕金森（Stephen Parkinson）周一（5日）稱，是次騷亂的最大特徵是有很多年輕人參與，最年輕的只有11歲，情况令人不安。帕金森指參與騷亂的年輕人面臨長遠後果，包括可能影響未來就業及出國外遊的犯罪紀錄。

倫敦警察廳反恐負責人朱克斯（Matt Jukes）昨表示，反恐部隊將協助警方應對周三晚可能發生的「可恥騷亂」，警告指發動暴力的人可能會被控以恐怖主義罪行。

（天空新聞/路透社/獨立報/衛報/每日郵報）