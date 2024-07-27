明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

英警嚴防全國逾百場極右示威 連日騷亂拘逾400人 3人判囚

【明報專訊】英國上周爆發的反移民及反穆斯林示威未有平息迹象，警方防範周三（7日）晚全國最少有100場極右示威和30場反示威活動。網上近日廣泛流傳針對39個可能是極右騷亂「熱點」的清單，包括移民法專家辦事處、提供庇護支援的慈善機構以及和移民服務機構。警方安排6000名特警嚴陣以待。為防範騷亂，國會議員被建議在家工作，有位處示威「熱點」的移民顧問中心加固窗戶。首相施紀賢周二表示警方準備好應對任何騷亂，又表示連日騷亂已有逾400人被捕，100人被起訴。昨有3名示威者被判監。

騷亂源於上周英格蘭北部海濱城市紹斯波特有1名男子持刀襲擊舞室，造成3名女童死亡，及後有極右人士在網上發放假資訊，指疑兇是穆斯林非法移民，觸發持續多日示威，部分演變成騷亂。

《衛報》周二引述有社區安全專家指，網上有被用作煽動及組織極右牽頭的騷亂的平台，出現鼓勵支持針對猶太人的信息；網傳39個周三示威目標有部分鄰近猶太人社區場所。涉事平台包括一個斬人案發生後組織首場示威的網上論壇，其營運者包括一名相信身在海外的疑似新納粹主義者。在英國為當地猶太人提供安全事務諮詢的社區安全信託基金（CST）指，該人士過去亦曾呼籲人們在海外襲擊猶太人的宗教場所，去年又被舉報鼓勵暴力反猶太主義行動。

移民顧問中心封窗 促議員在家工作

英國《獨立報》昨報道稱，有移民顧問中心憂慮周三晚爆發衝突，已圍封窗戶防範，代表英格蘭和威爾斯律師的律師協會亦就會員人身安全表示擔憂。《獨立報》亦指，國會下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）已去信議員，提醒他們採取預防措施，包括必要時聯絡警方及考慮在家工作。與此同時，反極右一方亦計劃舉行示威，保護網傳示威目標名單上的移民服務設施。

施紀賢周二跟官員及警察局長召開緊急會議後，稱他們的首要職責是確保社區安全，正盡力確保會有警力應對。施紀賢又指騷亂至今有逾400人被捕，100人被起訴，指任何參與騷亂的人都將面對法律制裁。當局亦增加監獄的收容人數能力，應對騷亂期間大量被捕人士；司法部稱已預留600個空位收容參與騷亂的被捕人士。

示威者拳打警員囚3年

昨日有3名男子就參與紹斯波特及利物浦的騷亂，在利物浦的法院被判刑，是這輪騷亂首批被判刑者。其中58歲男子德拉蒙德（Derek Drummond）承認參與暴力騷亂及拳打一名警員，被判囚3年，另外兩人分別判監20個月和30個月。皇家檢控署（CPS）檢察總長帕金森（Stephen Parkinson）周一（5日）稱，是次騷亂的最大特徵是有很多年輕人參與，最年輕的只有11歲，情况令人不安。帕金森指參與騷亂的年輕人面臨長遠後果，包括可能影響未來就業及出國外遊的犯罪紀錄。

倫敦警察廳反恐負責人朱克斯（Matt Jukes）昨表示，反恐部隊將協助警方應對周三晚可能發生的「可恥騷亂」，警告指發動暴力的人可能會被控以恐怖主義罪行。

（天空新聞/路透社/獨立報/衛報/每日郵報）

相關字詞﹕紹斯波特 施紀賢 反穆斯林 反移民 騷亂 英國

上 / 下一篇新聞