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哈馬斯10．7襲以主腦接替哈尼亞

【明報專訊】哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）周二（6日）獲委任為哈馬斯政治局主席，接替上周遭暗殺的哈尼亞。辛瓦被指是去年10月7日哈馬斯突襲以色列主要策劃者。分析家稱他不及哈尼亞務實，更不願在以哈停火協議和釋放人質妥協。以色列外長卡茲矢言剷除他。

在卡塔爾多哈商議兩日後，哈馬斯一致決定由辛瓦作為該組織新的最高領導人。一名哈馬斯高級人員表示，此任命傳達出哈馬斯「繼續對抗道路」的信息。

分析認為辛瓦當上哈馬斯主要領袖，將加強該組織對抗以色列角色，不再是以立國為目標的政治實體。巴勒斯坦政治分析員烏達（Nour Odeh）指，就停火談判而言，任命辛瓦意味「加沙話事」。美國國務卿布林肯表示停火談判進入最後階段，辛瓦是「主要決定者」，呼籲他同意停火。

61歲辛瓦生於加沙難民營，是哈馬斯創始成員，2017年成為該組織加沙領袖，掌控情報部門。他被視為哈馬斯軍事戰略策劃人、去年10月7日突襲以色列幕後主腦，國際刑事法庭通緝人物之一。自爆發以哈戰爭，他沒露過面。布林肯6月曾推測他匿藏於加沙「地下十層」。有傳聞連哈馬斯組織中人都不知辛瓦行蹤。

以外長矢言剷除

領導西岸巴勒斯坦自治政府的法塔赫表示，決定「合理且一如所料」。真主黨祝賀辛瓦。以色列外長卡茲稱辛瓦是「頭號恐怖分子」，任命他「為迅速消滅他，並將此邪惡組織從地球上剷除提供另一令人信服理由」。

（紐約時報/BBC/半島電視台）

相關字詞﹕辛瓦（Yahya Sinwar） 哈馬斯 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 以哈戰爭

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