哈馬斯10．7襲以主腦接替哈尼亞

在卡塔爾多哈商議兩日後，哈馬斯一致決定由辛瓦作為該組織新的最高領導人。一名哈馬斯高級人員表示，此任命傳達出哈馬斯「繼續對抗道路」的信息。

分析認為辛瓦當上哈馬斯主要領袖，將加強該組織對抗以色列角色，不再是以立國為目標的政治實體。巴勒斯坦政治分析員烏達（Nour Odeh）指，就停火談判而言，任命辛瓦意味「加沙話事」。美國國務卿布林肯表示停火談判進入最後階段，辛瓦是「主要決定者」，呼籲他同意停火。

61歲辛瓦生於加沙難民營，是哈馬斯創始成員，2017年成為該組織加沙領袖，掌控情報部門。他被視為哈馬斯軍事戰略策劃人、去年10月7日突襲以色列幕後主腦，國際刑事法庭通緝人物之一。自爆發以哈戰爭，他沒露過面。布林肯6月曾推測他匿藏於加沙「地下十層」。有傳聞連哈馬斯組織中人都不知辛瓦行蹤。

以外長矢言剷除

領導西岸巴勒斯坦自治政府的法塔赫表示，決定「合理且一如所料」。真主黨祝賀辛瓦。以色列外長卡茲稱辛瓦是「頭號恐怖分子」，任命他「為迅速消滅他，並將此邪惡組織從地球上剷除提供另一令人信服理由」。

（紐約時報/BBC/半島電視台）