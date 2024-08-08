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賀錦麗副手關注中國人權 曾在佛山教書 多次就港事務發聲

【明報專訊】美國民主黨總統候選人賀錦麗的副手、明尼蘇達州長沃爾茲草根起家，長期進行地區工作，名不經傳，有民調顯示超過一半受訪者不知他是誰。他十分關注外國民主，包括中國人權，並多次就香港事務發聲。他周二（6日）與賀錦麗首次同台競選時，表示會捍衛來之不易的自由權利。

賀錦麗（Kamala Harris）和沃爾茲（Tim Walz）周二在賓夕法尼亞州費城展開7州巡迴競選之旅。距離美國大選不到3個月，YouGov的民調顯示大多數美國人不認識沃爾茲，周二的競選活動成為他接觸全國選民的第一步。賀錦麗將沃爾茲描述為「一位將協助團結我們國家並推動我們前進的領袖、一位中產鬥士、一位和我一樣，相信美國非凡前景的愛國者」。

現年60歲的沃爾茲將矛頭對準共和黨總統候選人特朗普，質疑他對國家的承諾，也批評他過往的施政紀錄。他對大約1萬名瘋狂歡呼的支持者說：「他（特朗普）把我們的經濟推入谷底，且毫無疑問在特朗普領導下，暴力犯罪猖獗。這還沒把他自己的罪行算進去。」此言一出現場響起笑聲和掌聲。

沃爾茲在內布拉斯加州鄉鎮長大，沒有長春藤學歷的他曾在陸軍國民警衛隊工作24年，當過美式足球教練，之後當上教師。沃爾茲2006年轉戰政壇，挑戰親共和黨的國會選區爆冷獲勝並連任5屆，2018年當選州長。賀錦麗本身是專業檢察官出身，具有亞非裔女性背景，至於沃爾茲則是來自美國中西部地區的藍領白人。美媒Politico引述知情人士指出，賀錦麗相信沃爾茲的草根背景有助沃爾茲保住民主黨「藍牆」州，即威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州。

微博熱議沃爾茲與華淵源

沃爾茲在1989年春天經哈佛大學安排與一批美國人到中國大陸教書，當時民運已展開，他直言記得大批港人在維多利亞公園舉行活動聲援大陸學生。他在中國佛山教英文和美國歷史，為期1年，稱當地人對他甚佳。他與妻子在中國度蜜月，之後任教師時也經常辦中國遊學團。1990年代他曾去西藏與僧侶生活好幾天，亦曾到印度與達賴喇嘛討論西藏議題。成為國會議員後，沃爾茲曾多次出席美國國會及行政部門中國問題委員會的聽證會，關注中國人權議題。沃爾茲指出，中國的經濟增長與生活水準提高是無可否認的，但「我們不能將經濟增長與人權進步脫鈎」。他表示，2015年隨國會議員團訪華時，向時任總理李克強表達對香港和西藏人權的關注，雙方有「熱烈辯論」。他曾於2017年8月在其社交平台X帳號發帖展示與前香港眾志秘書長黃之鋒的合照，稱任何政治檢控都不能阻港人自決的決心。當選州長後，沃爾茲也有在祝賀農曆新年影片說兩句普通話。

「賀錦麗副手曾在中國任教」成為微博熱搜話題，有逾1400萬瀏覽量。沃爾茲與中國的淵源引發討論，有中國網友表示「希望中美良性互動」、也有人抱懷疑態度，「這種深入了解了我們的對手更可怕」。

主張對華貿易談判正常化

在俄烏戰爭上，沃爾茲支持烏克蘭，在以哈戰事上，起初他曾譴責哈馬斯，但隨後相關發言不多。沃爾茲主張與中國實現貿易談判正常化，認為中國的市場不可替代。

共和黨陣營周二隨即向沃爾茲發炮。特朗普在自家社交平台上發文說「謝謝！」暗指選沃爾茲等於協助共和黨。特朗普競選團隊文字、影片齊發，指沃爾茲是「左翼極端分子」，其中特朗普陣營高級顧問休斯（Brian Hughes）指賀錦麗及沃爾茲致力推動導致歷史性的通脹、邊境遭入侵，以及將美國推向第三次世界大戰邊緣的政策。

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社/Politico/中央社）

（焦點人物）

相關字詞﹕沃爾茲（Tim Walz） 賀錦麗 2024美國總統大選

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