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應學生呼籲 孟加拉諾獎得主允掌臨時政府

【明報專訊】孟加拉反公職配額示威引發總理哈西娜周一辭職離國後，陸軍總參謀長扎曼周二（6日）會見發起示威的學生領袖，商討國家未來方向。反歧視學生運動（SAD）主要領袖伊斯蘭（Nahid Islam）表示，臨時政府應由2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）擔任首席顧問。身在巴黎的尤努斯昨向法新社表示，準備好領導臨時政府。總統謝哈布丁昨應示威學生要求，宣布解散國會。

SAD領袖之一的伊斯蘭表示，不會接受他們推薦以外的任何政府，也不會接受任何由軍隊支持或領導的政府，稱尤努斯已同意接受邀請擔任這項職務。現年84歲的尤努斯因創辦鄉村銀行向農村貧困人口發放100美元以下的小額貸款，協助數百萬人脫困，2006年獲頒和平獎。不過哈西娜指他「吸窮人的血」，今年6月尤努斯被法庭起訴涉貪，他否認指控。

總統令解散國會 釋被捕示威者

扎曼周一確認哈西娜已辭職，並稱很快會成立臨時政府，他已與所有政黨領袖會談，討論未來方向，並會與總統謝哈布丁會面。謝哈布丁周一晚表示，臨時政府與所有政黨和相關利益方磋商後，會盡快舉行選舉。他又下令釋放被捕示威者，以及前總理、孟加拉民族主義黨（BNP）主席齊亞（Khaleda Zia）。現年78歲的齊亞2018年因貪污罪被判囚17年，一年後因健康欠佳送院。

持續逾一個月的反政府示威造成逾400人死亡，包括多名警察。主要警察協會昨宣布罷工，直至確保警察安全得到保障。

華稱關注局勢 盼早日恢復穩定

中國外交部昨表示，中方正密切關注孟加拉國局勢，作為友好近鄰和全面戰略合作伙伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定。

（路透社/法新社/中新社）

相關字詞﹕哈西娜（Sheikh Hasina） 孟加拉 孟加拉學生示威

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