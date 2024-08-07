斥巨資捍預設搜尋器 Google被判壟斷違法

恐被拆骨 或改全球網搜方式

Google目前控制約九成網絡搜尋市場，在智能手機搜尋引擎市佔率更達到95%，Google廣告事業去年佔Alphabet總收入77%。

聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）在判決書中說：「本庭達成以下結論：Google是壟斷者，而且為了維持獨佔一直在壟斷。」

梅塔指出，Google光是2021年就耗資263億美元（約2051億港元），以確保自家搜尋引擎成為智能手機和瀏覽器的預設搜尋引擎，以及維持最大市佔率。他又說，Google的壟斷行為令競爭者減少投資意欲和創新，最終Google再沒有真正的對手。

跨黨派支持 政府稱歷史勝利

Google壟斷案由前總統特朗普政府提出，去年開審。過去4年，當局也起訴facebook母公司Meta、亞馬遜公司（Amazon）和蘋果公司非法維持壟斷，今次是政府挑戰科技巨擘壟斷案中的第一項重大判決。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）周一形容判決結果是「美國人民歷史性的勝利」，說：「無論規模多大或多有影響力，沒有任何公司能凌駕法律之上。」民主黨籍的參議院司法委員會反壟斷小組委員會主席克洛布徹（Amy Klobuchar）說，此案橫跨兩屆政府，顯示反壟斷執法獲得兩黨強烈支持。

Alphabet表明會上訴。路透社報道，Alphabet可能會上訴到哥倫比亞特區巡迴上訴法院甚至聯邦最高法院，官司可能會打到明年甚至後年。

梅塔的裁決僅集中在Google的責任上，下月將擇日舉行另一次審訊以確定補救方案，其中可能包括Alphabet須要分拆業務，或令該公司失去最大收入來源，此舉亦勢將改變Google主宰多年的網絡廣告界版圖。

科技界料微軟成最大贏家

科技業聯盟「進步商會」（Chamber of Progress）行政總裁科瓦切維奇（Adam Kovacevich）說：「今天判決最大贏家不是消費者或小型科技公司，而是微軟……判決為法院授權搜尋引擎Bing的預設搜尋引擎協議打開了大門。」

Alphabet股價周一隨華爾街股市急跌4.5%。

（路透社/法新社/中央社）