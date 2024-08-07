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賀錦麗揀明尼蘇達州長為副手 沃爾茲吸引鄉郊保守選民 可望助搶特朗普票源

【明報專訊】美國民主黨內定總統候選人、現任副總統賀錦麗昨（6日）宣布，以明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）作為競選拍檔，出戰11月大選。沃爾茲立場傾向中間派，雖支持墮胎權等自由派主張，但兼具維護農鄉利益和受限制安全擁槍權等保守派立場，被視為有力吸引鄉郊地區和白人選民，爭奪共和黨總統候選人特朗普及其副手萬斯的重要票源，加上本身爭議較少，得以脫穎而出。

2人聯袂展游離州拉票之旅

賀錦麗昨發短訊告知支持者她的選擇，讚沃爾茲是身經百戰的領導者。她在社交平台X形容沃爾茲「身為州長、教練、教師和退伍軍人，為眾多在職家庭說到做到，一如他為家人（說到做到）」。沃爾茲昨在X表示，成為民主黨副總統候選人是畢生榮幸，稱將全力以赴。

賀錦麗在美東時間周二晚上（香港時間周三早上）展開游離州拉票之旅，並以賓夕法尼亞州費城舉行競選集會為第一站，屆時她會正式介紹沃爾茲。二人之後幾天將巡迴往威斯康星、密歇根、北卡羅萊納、亞利桑那和內華達，它們都是對大選結果殊為關鍵的游離州。

沃爾茲撐墮胎、擁槍權 爭議較少

現年60歲的沃爾茲被列為民主黨副總統潛在人選前，不算全國知名，但其白人男性身份，兼爭取中間保守派票源的能力，被視為能跟身為黑人暨南亞裔女性的賀錦麗互補。他自2006年起在明尼蘇達州內傾向支持共和黨的選區擔任聯邦眾議員長達12年，2018年起擔任明尼蘇達州長。

在州長任內，沃爾茲推動學校提供學童免費膳食、主張訂立應對氣候變化目標、為中產階段減稅、增加工人有薪假期，還贊成婦女有自主生育權利，反對禁止同性婚姻。然而，沃爾茲維護農業利益，並在擁槍權等議題上持一些保守觀點。他任職國會時的投票紀錄則傾向中間派。

沃爾茲出身內布拉斯加州的小鎮，自17歲起在陸軍國民警衛隊服役24年，因而派駐過美國多地和歐洲。他擁有教育學士學位，1989至1990年曾在中國執教，後在內布拉斯加、明尼蘇達擔任高中的地理科教師和美式足球隊教練。其坦率直言形象有助增強聲望，例如他曾嘲笑特朗普和共和黨政策「奇怪」（weird），後成民主黨「口頭禪」。

明尼蘇達州民主黨策略師阿馬拉認為，沃爾茲是賀錦麗爭取中西部北部地區的「良好代表」，說話務實，有能力聯繫城鄉選民。政治網媒Politico分析，沃爾茲有助賀錦麗鞏固對中西部「鐵鏽帶」工業州份的藍領、白人選民支持。

以哈立場得失左翼 夏皮羅落選

賀錦麗在剛過去的周末進行最後的副手遴選，後收窄範圍至沃爾茲和賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）。51歲的夏皮羅執掌最多選舉人票的關鍵游離州，本來是重要政治加分，但最終受制左翼勢力反彈。桑德斯等左翼領袖指摘猶太裔的夏皮羅親以色列，對親巴勒斯坦示威採取嚴厲手段，恐嚇走阿拉伯裔或穆斯林選民。

（華盛頓郵報/國會山莊報/衛報/CNN）

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