英斬人案衍生騷亂持續 尋庇者旅館成攻擊目標

首相譴責極右暴行 開會商對策

英國多座城市在剛過去的周末爆發騷亂，利物浦、曼徹斯特、布里斯托、赫爾和貝爾法斯特等地均發生不同規模的抗議活動，有人扔磚頭、搶劫商店、焚燒汽車，安置尋求政治庇護者的一些旅館也成為攻擊目標。其中在赫爾（Hull），有暴徒截停一輛私家車，將車內亞裔駕駛者拖出辱罵，再砸毁其座駕。暴徒襲擊警察，造成多名警員受傷。

今次暴力示威浪潮源於上周初在利物浦附近發生的兇案，一名生於英國的17歲黑人少年持刀襲擊，導致3死8傷，死傷者大部分是兒童。事後社交平台充斥大量虛假信息，指刀手是一名正申請政治庇護的激進穆斯林，當局至今拘捕了最少420人。

施紀賢形容連日事件已非抗議，而是「有組織的暴力行為」，稱參與暴力事件者將被拘留，指控和定罪將隨之而來，「無論是直接（參與），還是在網上煽動這種行為後逃跑的人，我保證你會後悔參與進來」。

英國對上一次爆發大規模抗議是在2011年，當時倫敦一名黑人男子被警察槍殺，數千人走上街頭抗議。當時施紀賢是英國皇家檢察署總檢察長。

（BBC/獨立報/路透社）