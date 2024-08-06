賀錦麗定副手在即 兩熱門撤行程惹關注

【明報專訊】美國民主黨總統內定候選人、副總統賀錦麗周日（4日）會見最少3名潛在大選副手人選，並最遲會在周二晚公布決定。外界盛傳的2名熱門副手人選、肯塔基州長貝希爾和賓夕法尼亞州長夏皮羅均分別取消本周的部分行程，令人關注他們是否成為賀錦麗副手作準備。
《華郵》稱賀已見夏皮羅
賀錦麗及其競選拍檔周二晚將現身賓夕法尼亞州最大城市費城，展開為期5天的7個游離州競選活動，因此副手人選最遲將屆時公開。《華盛頓郵報》前日報道，指賀錦麗及其幕僚檢視最後入圍者的背景、經驗及潛在弱點。幕僚稱面談在決定人選過程尤其重要，因賀錦麗優先考慮她與競選拍檔的「個人化學反應」，又指她正尋找一名管治伙伴。
報道指賀錦麗周日已跟3名人選見面，除了夏皮羅（Josh Shapiro）外，還包括亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）。暫時未知賀錦麗有否跟另外3名潛在人選面談，即貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾伊州長普里茨克（JB Pritzker）和運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。
部分熱門副手人選本周動向備受關注。英國《衛報》周日報道，貝希爾取消原定周五到肯塔基州西部的行程，但未公布理由，夏皮羅亦取消周末一項籌款行程。《衛報》指夏皮羅作為副手人選的呼聲最高，因民主黨人希望他能助贏得賓夕法尼亞這關鍵游離州，但貝希爾的支持者指他最有能力爭取獨立選民支持。
《華郵》則指出最後入圍者均是白人男性，反映一種假設，即希望作為首名黑人女性及有南亞裔血統的主要政黨總統候選人，其副手會是一名白人男性。
另外，英國有報章早前披露賀錦麗的丈夫任德龍在他前一段婚姻曾出軌後，任德龍上周六發聲明承認。
（華盛頓郵報/衛報）
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