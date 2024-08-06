賀錦麗定副手在即 兩熱門撤行程惹關注

《華郵》稱賀已見夏皮羅

賀錦麗及其競選拍檔周二晚將現身賓夕法尼亞州最大城市費城，展開為期5天的7個游離州競選活動，因此副手人選最遲將屆時公開。《華盛頓郵報》前日報道，指賀錦麗及其幕僚檢視最後入圍者的背景、經驗及潛在弱點。幕僚稱面談在決定人選過程尤其重要，因賀錦麗優先考慮她與競選拍檔的「個人化學反應」，又指她正尋找一名管治伙伴。

報道指賀錦麗周日已跟3名人選見面，除了夏皮羅（Josh Shapiro）外，還包括亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）。暫時未知賀錦麗有否跟另外3名潛在人選面談，即貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾伊州長普里茨克（JB Pritzker）和運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

部分熱門副手人選本周動向備受關注。英國《衛報》周日報道，貝希爾取消原定周五到肯塔基州西部的行程，但未公布理由，夏皮羅亦取消周末一項籌款行程。《衛報》指夏皮羅作為副手人選的呼聲最高，因民主黨人希望他能助贏得賓夕法尼亞這關鍵游離州，但貝希爾的支持者指他最有能力爭取獨立選民支持。

《華郵》則指出最後入圍者均是白人男性，反映一種假設，即希望作為首名黑人女性及有南亞裔血統的主要政黨總統候選人，其副手會是一名白人男性。

另外，英國有報章早前披露賀錦麗的丈夫任德龍在他前一段婚姻曾出軌後，任德龍上周六發聲明承認。

（華盛頓郵報/衛報）