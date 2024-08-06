內塔尼亞胡：伊朗圖7戰線圍堵以色列

【明報專訊】伊朗及黎巴嫩真主黨被指最快周一（5日）襲擊以色列，以報復真主黨頭號指揮官舒凱爾及哈馬斯政治局主席哈尼亞上周先後遭以色列暗殺。以色列總理內塔尼亞胡指伊朗及其代理人試圖在7個戰線包圍以國，又警告敵人若攻擊以色列將要付代價。美國及其盟友正準備協防以國，俄羅斯和約旦則分別派出高官到訪伊朗。
美國國務卿布林肯周日向七國集團（G7）成員國外長稱，伊朗及黎巴嫩真主黨最快24至48小時內攻擊以色列，指美國正努力打破局勢緊張升級的循環，盡可能限制伊朗和真主黨攻擊，同時限制以色列的回應。布林肯又呼籲其他外長向伊朗、真主黨及以色列施加外交壓力，保持最大程度克制。已身處中東的美軍中央司令部司令庫里拉預計周一飛抵以色列，跟以軍完成防衛準備工作。
美稱力阻局勢升級
內塔尼亞胡周日舉行內閣會議，表示以色列已跟伊朗及其代理人展開「多戰線戰爭」，他又在耶路撒冷舉行的一場國家紀念儀式表示，任何傷害以國的人都將被究責，稱：「伊朗及其代理人尋求在7個戰線藉可怕的壓制（行動）來包圍我們（以色列）。」他在6月9日曾提及以色列正面對7條戰線，包括伊朗本身、加沙哈馬斯、西岸巴人武裝、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝以及在伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵等。
有份參與斡旋以哈停火的約旦，其外相薩法迪周日到訪伊朗，是逾20年來首名官式到訪伊朗的約旦高官。伊朗總統佩澤希齊揚跟薩法迪會面時，指暗殺哈尼亞是以色列所犯的重大錯誤，不會不作回應。與伊朗關係密切的俄羅斯，昨日亦派出聯邦安全會議秘書紹伊古到德黑蘭，會見伊朗領導層。
俄國約旦分派高官訪伊朗
憂慮到以色列跟真主黨可能全面開戰，多國呼籲國民離開黎巴嫩，航空公司也因應局勢取消多個航班，貝魯特機場周日有大批旅客排隊等候出境。
（路透社/ABC/Euronews/Axios）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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