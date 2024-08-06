內塔尼亞胡：伊朗圖7戰線圍堵以色列

美國國務卿布林肯周日向七國集團（G7）成員國外長稱，伊朗及黎巴嫩真主黨最快24至48小時內攻擊以色列，指美國正努力打破局勢緊張升級的循環，盡可能限制伊朗和真主黨攻擊，同時限制以色列的回應。布林肯又呼籲其他外長向伊朗、真主黨及以色列施加外交壓力，保持最大程度克制。已身處中東的美軍中央司令部司令庫里拉預計周一飛抵以色列，跟以軍完成防衛準備工作。

美稱力阻局勢升級

內塔尼亞胡周日舉行內閣會議，表示以色列已跟伊朗及其代理人展開「多戰線戰爭」，他又在耶路撒冷舉行的一場國家紀念儀式表示，任何傷害以國的人都將被究責，稱：「伊朗及其代理人尋求在7個戰線藉可怕的壓制（行動）來包圍我們（以色列）。」他在6月9日曾提及以色列正面對7條戰線，包括伊朗本身、加沙哈馬斯、西岸巴人武裝、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝以及在伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵等。

有份參與斡旋以哈停火的約旦，其外相薩法迪周日到訪伊朗，是逾20年來首名官式到訪伊朗的約旦高官。伊朗總統佩澤希齊揚跟薩法迪會面時，指暗殺哈尼亞是以色列所犯的重大錯誤，不會不作回應。與伊朗關係密切的俄羅斯，昨日亦派出聯邦安全會議秘書紹伊古到德黑蘭，會見伊朗領導層。

俄國約旦分派高官訪伊朗

憂慮到以色列跟真主黨可能全面開戰，多國呼籲國民離開黎巴嫩，航空公司也因應局勢取消多個航班，貝魯特機場周日有大批旅客排隊等候出境。

（路透社/ABC/Euronews/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）