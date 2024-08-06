明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

孟加拉變天 總理難抵示威辭職離國 過千民眾佔據哈西娜官邸 軍方組臨時政府

【明報專訊】孟加拉反公職配額制示威，演變成要求總理哈西娜落台的全國反政府浪潮。在示威民眾進逼總理府下，哈西娜周一（5日）辭職，並逃亡至關係密切的印度，最終目的地可能是英國。陸軍參謀長扎曼同日確認哈西娜請辭，宣布自己會成立臨時政府，稍後會見總統，商討國家未來方向。親印度的哈西娜出走料對南亞局勢、尤其是印度地區影響力帶來衝擊。

哈西娜逃至印度 或轉飛英國

過去幾日執政黨號召支持者攻擊反政府示威者，以及警方強硬遏制示威，對孟加拉政局帶來反效果。哈西娜政府周日宣布下午6時起再度無限期戒嚴，但帶頭抗議的大學生拒絕遵從，更號召民眾湧往首都達卡。一名示威協調人員在社交平台寫道：「這場學生-公民起義會持續到哈西娜倒台，明天（周一）是『遊行到達卡』，現在就前往達卡去見證歷史，加入終極戰鬥！」

來到周一，大批民眾響應號召走上達卡街頭，不少人更向總理及其他高官的宅邸推進，隨後傳出哈西娜決定辭職並乘坐直升機離開的說法。同日稍後陸軍參謀長扎曼（Waker-Uz-Zaman）發表電視演說，宣布哈西娜已請辭，自己會成立臨時政府，又指跟所有受邀的主要政黨領袖舉行「富有成果」的會談，並將與總統謝哈布丁會面，討論國家未來方向。扎曼承諾為所有謀殺和不公義討回公道，呼籲民眾對國家軍隊有信心，並重回非暴力與和平的道路。

綜合孟加拉電視台及網上流傳片段可見，至少有數千人闖入總理官邸，吶喊慶祝，部分人帶走桌椅及電視機等家具。另有示威者爬上哈西娜之父、孟加拉「國父」拉赫曼的大型雕像用斧鑿頭。

示威者破壞孟加拉國父雕像

路透社引述有傳媒指，76歲的哈西娜跟胞姊妹乘搭軍用直升機前往印度。印度傳媒引述外交消息人士指，哈西娜的直升機降落在距離新德里不遠的欣登空軍基地，印度國安顧問多瓦爾到場會見。報道指哈西娜之後會轉飛英國倫敦。

哈西娜1996年至2001年和2009年至昨日兩度出任總理，被視為新德里在區內最重要盟友，其請辭離國如何牽動兩國關係以至南亞局勢備受關注。

原本擔任總理顧問的哈西娜之子瓦齊德（Sajeeb Wazed Joy）指母親周日起考慮請辭，在家人堅持下為自身安全而離國，未來不會重返政壇。瓦齊德形容哈西娜對自己努力換來少數人起來反對大感失望，他又為哈西娜辯解，指她上台時孟加拉被視為失敗、貧窮的國家，如今已被視為正崛起的新興經濟體。他又拒絕接受政府強硬對付反政府示威者的指控，堅稱有警員被示威者打死。

（路透社/BBC/衛報/NDTV）

相關字詞﹕推翻政權 反政府示威 警民衝突 扎曼（Waker-Uz-Zaman） 哈西娜（Sheikh Hasina） 青年失業率 公職配額制 失業 孟加拉

上 / 下一篇新聞