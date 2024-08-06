孟加拉變天 總理難抵示威辭職離國 過千民眾佔據哈西娜官邸 軍方組臨時政府

哈西娜逃至印度 或轉飛英國

過去幾日執政黨號召支持者攻擊反政府示威者，以及警方強硬遏制示威，對孟加拉政局帶來反效果。哈西娜政府周日宣布下午6時起再度無限期戒嚴，但帶頭抗議的大學生拒絕遵從，更號召民眾湧往首都達卡。一名示威協調人員在社交平台寫道：「這場學生-公民起義會持續到哈西娜倒台，明天（周一）是『遊行到達卡』，現在就前往達卡去見證歷史，加入終極戰鬥！」

來到周一，大批民眾響應號召走上達卡街頭，不少人更向總理及其他高官的宅邸推進，隨後傳出哈西娜決定辭職並乘坐直升機離開的說法。同日稍後陸軍參謀長扎曼（Waker-Uz-Zaman）發表電視演說，宣布哈西娜已請辭，自己會成立臨時政府，又指跟所有受邀的主要政黨領袖舉行「富有成果」的會談，並將與總統謝哈布丁會面，討論國家未來方向。扎曼承諾為所有謀殺和不公義討回公道，呼籲民眾對國家軍隊有信心，並重回非暴力與和平的道路。

綜合孟加拉電視台及網上流傳片段可見，至少有數千人闖入總理官邸，吶喊慶祝，部分人帶走桌椅及電視機等家具。另有示威者爬上哈西娜之父、孟加拉「國父」拉赫曼的大型雕像用斧鑿頭。

示威者破壞孟加拉國父雕像

路透社引述有傳媒指，76歲的哈西娜跟胞姊妹乘搭軍用直升機前往印度。印度傳媒引述外交消息人士指，哈西娜的直升機降落在距離新德里不遠的欣登空軍基地，印度國安顧問多瓦爾到場會見。報道指哈西娜之後會轉飛英國倫敦。

哈西娜1996年至2001年和2009年至昨日兩度出任總理，被視為新德里在區內最重要盟友，其請辭離國如何牽動兩國關係以至南亞局勢備受關注。

原本擔任總理顧問的哈西娜之子瓦齊德（Sajeeb Wazed Joy）指母親周日起考慮請辭，在家人堅持下為自身安全而離國，未來不會重返政壇。瓦齊德形容哈西娜對自己努力換來少數人起來反對大感失望，他又為哈西娜辯解，指她上台時孟加拉被視為失敗、貧窮的國家，如今已被視為正崛起的新興經濟體。他又拒絕接受政府強硬對付反政府示威者的指控，堅稱有警員被示威者打死。

（路透社/BBC/衛報/NDTV）