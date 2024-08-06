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中國公民移大馬 3年間倍增

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）周一（5日）引述馬來西亞官方及非官方數字報道，過去3年間到大馬生活的中國人數目增加了近一倍，或與內地經濟下滑和大馬生活成本較低有關。

內地經濟跌大馬生活廉宜成因素

馬來亞大學中國研究所主任饒兆斌向該報表示，2022年在大馬居住的中國公民人數有8.2萬人，目前則有15萬、甚至20萬人，而這已是「非常保守」的估計。據官方統計顯示，逾5.6萬名入境大馬的中國人持有「第二家園計劃」（MM2H）長期逗留簽證，人數比去年同期亦增加一倍。一名中國貿易官員透露，目前在馬中國企業員工人數有約4.5萬，包括老闆、經理和基層員工等，遠高於2021年時估計的約1萬人。報道指出，近年中國經濟增長放緩，加上政府對商界採取較為鐵腕的政策，促使更多民眾到海外尋求新生活。

在馬中國人人數增加的另一來源是留學生，據大馬教育部表示，去年註冊入讀該國高等院校的中國留學生達44,043人，較2021年上升三成半。《金融時報》取得的資料亦顯示，當地國際學校的中國學生人數同期大幅增加了1倍。報道指出，不少人因為西方國家近年反華情緒強烈，加上大馬學費較平、學位競爭較小，因而吸引內地學生到大馬留學。

《金融時報》又表示，大部分新移居大馬的中國人屬於中產家庭，認為當地生活成本比其他國家更可負擔。

（金融時報）

相關字詞﹕中馬關係 中國人 留學生 馬來西亞 移民 中國

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