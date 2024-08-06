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柬埔寨運河動土 華企捲爭議 盼首都添出海口 進出口減依賴越南

【明報專訊】柬埔寨備受爭議的德崇扶南運河開鑿計劃，周一（5日）由首相洪馬內主持動土儀式，預計4年後建成，到時船舶將可從湄公河直接來往暹羅灣，即新增出海口，有助柬埔寨物流並減少進出口依賴鄰國越南，被形容為具有「歷史性」意義。然而，外界關注中國參與該項目可能擴大其在東南亞的經濟和政治影響力，且開鑿運河可能影響湄公河下游流域生態甚至漁農業。

德崇扶南運河（Funan Techo Canal）被視為柬埔寨前首相洪森的代表政績。運河動土儀式選在洪森72歲壽辰的周一於湄公河畔布雷茶膠（Prek Takeo）舉行。去年當選首相的洪森之子洪馬內及夫人象徵式按鈕後，全國各地同時擂鼓敲鐘等一起慶祝。洪馬內說：「這不僅是一個基建項目，而且是一項民族大業……我們必須以一切代價開鑿運河。」

與華企簽132億元合約 料2028年竣工

該運河以首都金邊東南方約1個小時車程外的普雷科安貝爾為起點，途經甘丹（Kandal）、茶膠（Takeo）、貢布（Kampot）和白馬（Kep）四省，連接境內的湄公河及其支流，最後從白馬出海。沿運河還會建有三座水壩和11道跨河橋樑。按柬埔寨政府與中國路橋公司簽訂的17億美元（約132億港元）合約，工程預計於2028年竣工。屆時運河全長約180公里，上游寬100米、下游80米，水深5.4米，可供駁船和載重3000噸（雨季5000噸）的船舶往返使用。

柬埔寨目前有三分之一貨物經越南港口進出，預計運河可使流量減少約一成，所產生的經濟活動價值將比所費開支高出21%到30%，增加國家安全戰略自主。洪森曾批評經越南的通關程序繁瑣，越南還不時坐地起價。他說：「建造內陸運河其一目的是不想依靠越南呼吸。」柬埔寨政府除了希望藉此運河提高物流效率、減輕水路對越南的依賴和運輸成本外，也期望運河有利水利和農業灌溉，乃至開拓旅遊等。

柬盼同時利農業、旅遊 越南憂損稻米產區

然而，湄公河流域佔全球四分之一的淡水魚捕撈量和越南一半的稻米產量。開鑿運河可能污染河水或影響下游的水流量，出現海水倒灌。位於湄公河下游的越南擔心運河干擾湄公河水流，損害湄公河三角洲這個越南最重要的稻米產區，影響沿河生物多樣性，以及運河可能為中國軍艇所用所帶來的安全威脅。

此外，被逼遷等受影響居民抱怨未獲賠償。由於柬埔寨國債達107億美元，佔國內生產總值（GDP）約33.1%。外界關注運河為靠中國借貸的「一帶一路」倡議項目，或令外債比例升至佔GDP的40%。現為執政黨主席兼參議院主席的洪森5月受訪時強調，政府只邀華企參與研究和合作投資興建，並非中國「一帶一路」倡議框架下的項目。洪馬內昨稱由私企貸款投資作為資金。

（法新社/柬中時報/自由亞洲電台/金邊郵報）

相關字詞﹕債務陷阱 一帶一路 中越關係 中柬關係 湄公河 中國 越南 運河 柬埔寨

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