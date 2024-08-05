辯論日期平台欠共識 特朗普賀錦麗互諷畏敵

原本競逐連任的總統拜登與特朗普皆有出席6月27日美國有線新聞網絡（CNN）舉辦的電視辯論，前者表現被評「災難」後面臨黨內和金主要求退選的呼聲，最終在7月21日宣布退選。兩人原定同意9月10日出席ABC的電視辯論，不過特朗普上周五在自家社交平台Truth Social 稱，因拜登不再參選，該辯論已終止，他正在跟ABC打官司。特朗普又提出下月4日在深受其支持者歡迎的霍士新聞辯論，地點為游離州賓夕法尼亞，規則與CNN辯論相似，但會有現場觀眾。

拒ABC主辦 特朗普倡轉霍士

賀錦麗上周六（3日）在社交網站X稱會按計劃出席ABC的電視辯論，其發言人稱特朗普「感到害怕」，並指賀錦麗團隊樂意商討下月10日辯論後的進一步辯論安排。特朗普同日在社交網反指賀錦麗害怕辯論，「我會在下月4日見到她，否則我根本不會見到她」。

另外，美國最高法院上月裁定特朗普任內的官方行為擁有廣泛起訴豁免權後，特朗普「干預2020年大選」案上周五發還華盛頓聯邦地區法院處理，法官丘特坎上周六安排本月16日舉行預審會議，又拒絕特朗普提出駁回起訴的請求，稱特朗普的律師團未能提供有意義的證據，來證明起訴特朗普是拜登政府出於報復和帶政治動機的不當行為，以及是為了阻止特朗普再度勝出大選。

（NBC/路透社/法新社）