體驗自囚生活 韓新招助家長幫隱青

一坪睡房三日兩夜 理解匿埋十年子女

支援隱青的社福機構藍鯨康復中心今年初夏帶領20名家長去江原道洪川郡山巒之間的一間修練院生活三日兩夜。這個地方雖貌似消閒度假中心，惟32間客室都是一人房。每間房附有廁所、洗面台，面積僅約3.3平方米（一坪），只擺放一張小書桌，沒有與外界聯繫的電子產品。那些家長入營後要交出手機，除了冥想、分享等活動時間，他們大部分時間須單獨呆在單人房，靠服務人員通過房門的傳食窗口派遞膳食，藉以體會子女蓄意與世隔絕的身心狀况。

藍鯨康復中心主張家庭是輔助隱青康復的一大關鍵，去年3月開始針對隱青的家長開辦每周一堂、為期3個月的課程，向他們傳授與隱蔽子女溝通的技巧等。該課程最後一環就是上述三日兩夜的「自囚生活」，在出營前一晚，家長會圍坐並當眾讀出在營內寫給自己和隱蔽子女的信。

朴女士參加活動後表示，她雖仍難與兒子溝通，但是開始較好地了解他的感受：「我覺察到接納兒子的生活，比強迫他投入某種特定模式更重要。」

年過五旬的林女士去年參與上述活動。她稱在兒子求學時期經常搬家，間接令兒子難以交友，從高中起不願上學，留在睡房已逾10年。她說：「我短時間在一人房過都這麼艱難，兒子是多麼辛苦啊。這是讓我從兒子的角度看這個世界的一個機會。」

2024年54萬隱青 逾三成居京畿道

韓國隱蔽青年通常指年滿19歲至39歲、不願離開家門並拒與家人等溝通的青年。保健福祉部估計，韓國2024年有54萬名隱蔽青年，當中31%在京畿道。隱蔽青年不止影響個人人生，也會影響家人。一名家長說：「我兒子自困房裏沒有出來7個月了。我現在都時不時抑鬱和討厭外出。」50歲陳女士的24歲兒子自升讀大學後自我孤立有3年，「我老是想究竟自己做錯了什麼……一這麼想就覺得難過」。

有家人遭隱青「同化」 首爾冀予支持網

首爾市政府支援隱青之餘，也在關顧隱青的家人，希望為他們提供必要幫助和堅韌支持網。首爾市政府6月30日宣布為隱青家長提供分區的「孤僻、隱蔽青年教育」，預計半年內辦3期，每期名額100人。第一期3班自7月起開講，10周課程內，家長將學習如何了解隱蔽子女和跟他們溝通，以及控制個人情緒和平復心情的辦法。

首爾市未來青年企劃官金哲希（音譯）說：「家長被孤立、隱蔽子女『同化』而變得憂鬱、孤僻的情况不少。通過這次教育，希望孤立、隱蔽青年的父母重生成為支援子女重拾日常生活的可靠守護者。」

（BBC/東亞日報/MoneyToday/藍鯨康復中心網站）

（環球熱話）