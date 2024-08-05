體驗自囚生活 韓新招助家長幫隱青

【明報專訊】韓國的隱蔽青年問題愈來愈受關注，甚至促使中央和地方政府去年起推出政策介入。政府機構和志願團體如今除了針對隱青直接輔導和引領恢復正常生活，也開始嘗試從其家長入手。其中一招是安排隱青家長如囚徒般閉關幾天，切身體會子女變成「隱蔽青年」的感受，一方面盼有助家長幫子女解開心鎖，另一方面盼可開解家長自身，希望令他們有輔助子女的強大心靈。
一坪睡房三日兩夜 理解匿埋十年子女
支援隱青的社福機構藍鯨康復中心今年初夏帶領20名家長去江原道洪川郡山巒之間的一間修練院生活三日兩夜。這個地方雖貌似消閒度假中心，惟32間客室都是一人房。每間房附有廁所、洗面台，面積僅約3.3平方米（一坪），只擺放一張小書桌，沒有與外界聯繫的電子產品。那些家長入營後要交出手機，除了冥想、分享等活動時間，他們大部分時間須單獨呆在單人房，靠服務人員通過房門的傳食窗口派遞膳食，藉以體會子女蓄意與世隔絕的身心狀况。
藍鯨康復中心主張家庭是輔助隱青康復的一大關鍵，去年3月開始針對隱青的家長開辦每周一堂、為期3個月的課程，向他們傳授與隱蔽子女溝通的技巧等。該課程最後一環就是上述三日兩夜的「自囚生活」，在出營前一晚，家長會圍坐並當眾讀出在營內寫給自己和隱蔽子女的信。
朴女士參加活動後表示，她雖仍難與兒子溝通，但是開始較好地了解他的感受：「我覺察到接納兒子的生活，比強迫他投入某種特定模式更重要。」
年過五旬的林女士去年參與上述活動。她稱在兒子求學時期經常搬家，間接令兒子難以交友，從高中起不願上學，留在睡房已逾10年。她說：「我短時間在一人房過都這麼艱難，兒子是多麼辛苦啊。這是讓我從兒子的角度看這個世界的一個機會。」
2024年54萬隱青 逾三成居京畿道
韓國隱蔽青年通常指年滿19歲至39歲、不願離開家門並拒與家人等溝通的青年。保健福祉部估計，韓國2024年有54萬名隱蔽青年，當中31%在京畿道。隱蔽青年不止影響個人人生，也會影響家人。一名家長說：「我兒子自困房裏沒有出來7個月了。我現在都時不時抑鬱和討厭外出。」50歲陳女士的24歲兒子自升讀大學後自我孤立有3年，「我老是想究竟自己做錯了什麼……一這麼想就覺得難過」。
有家人遭隱青「同化」 首爾冀予支持網
首爾市政府支援隱青之餘，也在關顧隱青的家人，希望為他們提供必要幫助和堅韌支持網。首爾市政府6月30日宣布為隱青家長提供分區的「孤僻、隱蔽青年教育」，預計半年內辦3期，每期名額100人。第一期3班自7月起開講，10周課程內，家長將學習如何了解隱蔽子女和跟他們溝通，以及控制個人情緒和平復心情的辦法。
首爾市未來青年企劃官金哲希（音譯）說：「家長被孤立、隱蔽子女『同化』而變得憂鬱、孤僻的情况不少。通過這次教育，希望孤立、隱蔽青年的父母重生成為支援子女重拾日常生活的可靠守護者。」
（BBC/東亞日報/MoneyToday/藍鯨康復中心網站）