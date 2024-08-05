以總理否認礙停火 拜登：支持非理所當然

拜登上周四向傳媒表示他憂慮中東一觸即發的局勢，稱當天跟內塔尼亞胡有直接的對話，指他們有停火的基礎，內塔尼亞胡應繼續推進，又認為哈尼亞被殺一事無助達成以哈停火協議。《紐約時報》引述以國高官稱，內塔尼亞胡向拜登宣稱自己沒試圖阻止停火，只承認停火哈方主要代表哈尼亞之死會令談判進展中斷數天，但堅持透過向哈馬斯施加更大壓力，最終會加速敲定協議。

有華府官員表示，拜登向內塔尼亞胡表明暗殺哈尼亞時機不當，且憂慮在伊朗首都德黑蘭落手，或引發自己一直試圖避免的更廣泛地區戰爭。《以色列時報》昨引述電視台Channel 12的報道，內塔尼亞胡稱以國正推進與哈馬斯的停火協議談判、將快派代表團恢復談判時，拜登直斥：「別再對我胡說八道。」在兩人對話結束時，拜登續指：「別以為（美國）總統（的支持）是理所當然。」

英國《每日電訊報》另引述以國高官報道，稱拜登仍尋求連任總統時，嘗試要求內塔尼亞胡回應伊朗攻擊時別過於嚴厲，但到拜登上月放棄連任後，內塔尼亞胡變得更放膽打擊伊朗。

（紐約時報/耶路撒冷郵報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）