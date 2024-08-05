美媒：伊朗最快今襲以 美動員中東協防 約旦西方促國民撤離黎巴嫩

美以官員料伊朗報復參照4月轟以 規模或升

Axios周日引述共3名分別來自美國和以色列官員報道，他們評估伊朗報復方式將參照今年4月轟炸以色列，但規模有可能更大，當時伊朗向以色列發射了約300架無人機和導彈，大部分在飛抵以境前已被擊落。報道引述華府消息稱，美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）上周六已抵中東，將訪問以色列、約旦和數個海灣國家，嘗試動員國際和地區聯盟協防以色列。

美國總統拜登同日回應稱希望伊朗為中東緊張局勢降溫，白宮首席副國安顧問范納昨日接受美媒訪問，強調美方目標是「事態降級、威懾和防衛以色列」。美、英、法外長則共同呼籲中東地區各方保持克制。約旦外相薩法迪周日罕有地飛往伊朗，跟伊朗代外長巴蓋里討論區內局勢，在伊朗4月炸以期間，約旦空防發揮重要作用。鑑於中東緊張局勢加劇，美、英、法等西方國家和約旦已呼籲公民離開黎巴嫩，法國還呼籲國民離開伊朗，加拿大警告國民勿赴以色列。法航等數間航空公司已暫停前往貝魯特和特拉維夫的航班。

以軍現跟真主黨在以黎邊境交火，真主黨上周六稱向以色列北部拜特希勒爾發射了數十枚「喀秋莎」火箭炮，反擊以軍攻擊黎巴嫩兩處地方。以軍則表示周日凌晨偵測得約30個飛行物從黎巴嫩南部往以色列飛來，大部分被攔截擊落，未接獲傷亡報告。至周日，以軍表示再空襲及炮擊了黎巴嫩南部邁爾季歐雲地區和臨近兩國邊境的奧代塞村。真主黨則稱，周日上午摧毁以色列北部拉姆亞一個監視設備。

以軍炸西岸加沙黎巴嫩 真主黨火箭炮還擊

另外，以軍上周六兩度轟炸西岸城鎮圖勒凱爾姆，哈馬斯稱9名武裝分子被殺，其中3人來自其軍事分支卡桑旅，包括一名指揮官。加沙方面，同日北部加沙市一座學校被炸，民防機構稱最少17死及數人受傷，以軍指目標學校是哈馬斯指揮中心。數小時後以軍轟炸加沙中部代爾拜萊赫阿克薩烈士醫院供離散巴人暫住的帳篷區，醫護人員指最少5死16傷。

美軍中央司令部上周六表示，美軍破壞胡塞武裝位於也門境內一處搭載有導彈的發射器。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）其後則確認，掛利比里亞國旗的貨櫃商船GROTON號在也門亞丁灣以東約232公里遭一枚導彈擊中，未有起火及泄漏燃油。路透社指出，倘若事件是胡塞武裝所為，將是以色列上月20日大規模空襲也門荷台達港後，該組織首次襲擊區內船舶。

（Axios/半島電視台/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）