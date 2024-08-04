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美起訴TikTok、字節跳動違兒童網上私隱保護法

【明報專訊】美國司法部偕聯邦貿易委員會上周五（2日）聯手入稟加州聯邦地區法院，民事控告短片分享程式TikTok及其中國母公司字節跳動違反美國《兒童網上私隱保護法》（COPPA）及其修訂條例，容許未滿13歲兒童使用TikTok及違法收集兒童用戶數據，威脅數以百萬計兒童的私隱安全。

入稟狀指出，字節跳動（ByteDance）由2019年至今在知情下容許13歲以下兒童未經家長同意而在TikTok開立一般帳戶，從而可以製作、瀏覽、分享短片，並瀏覽平台上的成年人內容及與成年使用者通訊。被告們又非法收集、保留那些用戶的電郵地址等各種私人資料，並與其伙伴如Meta分享數據，且在家長察覺後，沒有按要求刪除有關兒童的帳號和資料。為此，控方尋求處以每個違例做法每天罰款51,744美元（約40.4萬港元）賠償。

COPPA禁止網站營運者在未得家長同意下收集、使用或披露未滿13歲兒童的資料，而且必須在家長要求下刪除資料。

TikTok稱涉過去事件 不少已解決

TikTok否認指控，稱控告內容多涉過去事件和做法，不少陳述不準確或已解決。TikTok稱訂有適合不同年齡用戶體驗的嚴格保障措施，也一直改善平台，會主動刪除可疑的未成年者帳號。

（彭博社/CNN/路透社）

相關字詞﹕中美角力 美國 美國司法部 訴訟 私隱 字節跳動（ByteDance）

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